Di Linh: Vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các thôn đặc biệt khó khăn

(LĐ online) - Sáng 28/6, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Di Linh phối hợp với Huyện Đoàn tổ chức chương trình tình nguyện hè “Vì đàn em thân yêu” nhằm thực hiện đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em dân tộc thiểu số các thôn đặc biệt khó khăn tại xã Đinh Trang Thượng.

Tặng quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn

Tại chương trình, các em có hoàn cảnh khó khăn được tặng 200 cái mền, 200 chiếc áo ấm, 1.000 cuốn vở, 350 hộp sữa…

Đoàn Công an huyện Di Linh tuyên truyền, trang bị kiến thức pháp luật, an toàn giao thông, phòng chống xâm hại, phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích, tuyên truyền kiến thức tảo hôn, hôn nhân cận huyết cho các em. Đồng thời, các em được chơi những trò chơi dân gian có nhận quà do các anh chị đoàn viên tổ chức.

Theo lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, đây là hoạt động nhằm giúp cho trẻ em nói chung, trẻ em các thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Đinh Trang Thượng nói riêng được tiếp cận pháp luật, được vui chơi, giải trí và được quan tâm, chăm sóc; đồng thời, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các tổ chức Đoàn - Hội và các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đối với trẻ em dân tộc thiểu số các thôn đặc biệt khó khăn.

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của trẻ em, giúp trẻ em được bảo vệ, chăm sóc, nuôi dưỡng và có cơ hội phát triển một cách tốt nhất; giảm khoảng cách chênh lệch về điều kiện sống và phát triển giữa trẻ em thuộc các thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số với trẻ em nói chung của huyện Di Linh.

H.YÊN - D.NHÃ