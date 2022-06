Lan tỏa ngọn lửa nhiệt tình lao động

Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 diễn ra trong trong bối cảnh đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) cả nước nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng đang nỗ lực nhiều hơn để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, khẩn trương phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Những ngày lan tỏa niềm vui sau thời gian đầy thách thức vì đại dịch chính là điểm rất khác biệt của Tháng Công nhân 2022.

Tặng Mái ấm công đoàn cho người lao động nhân Tháng Công nhân 2022

Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2022 với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”, các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai thực hiện với 9 nội dung hoạt động trọng tâm, trong đó có những hoạt động mới như: kết nối, giới thiệu việc làm, đảm bảo thu nhập cho người lao động; biểu dương, tôn vinh “Doanh nghiệp vì người lao động”; hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phát động.

LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh Lâm Đồng tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2022 tại Chi nhánh Công ty TNHH May mặc First Team Việt Nam, Khu công nghiệp Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc với sự tham gia của hơn 500 đoàn viên, người lao động đại diện cho hơn 71.000 đoàn viên, CNVCLĐ thuộc tỉnh. Tại lễ phát động, LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng đã trao 1 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” trị giá 50 triệu đồng và tặng 30 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Đã có 16/16 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2022 với nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực cho đoàn viên, người lao động. Đà Lạt, Bảo Lộc, Đạ Tẻh, Đức Trọng, Công đoàn Viên chức, Công đoàn Y tế..., đơn vị nào cũng thi đua tổ chức những hoạt động phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Từ thăm, tặng quà người lao động, tổ chức giải thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, hội thao hội diễn, tặng nhà “Mái ấm Công đoàn”, các cấp công đoàn đã nỗ lực tạo một không gian hoạt động hứng khởi, vui chơi, vun đắp tinh thần đoàn kết để người lao động được xả hơi sau những ngày khó khăn do đại dịch. Thu hút hàng ngàn lượt người lao động tham gia sôi nổi, Tháng Công nhân 2022 đánh dấu sự trở lại đầy niềm vui của các phong trào công đoàn sôi động.

Theo số liệu báo cáo của các đơn vị, đã có 1.226 CĐCS tổ chức hoạt động Tháng Công nhân, thu hút 30.650 đoàn viên, CNVCLĐ tham gia, trong đó có 291 CĐCS trong các loại hình doanh nghiệp. Đa số các hoạt động đều hướng tới người lao động nhằm đảm bảo việc làm, đời sống và thu nhập cho người lao động trong doanh nghiệp. Các cấp công đoàn đã chủ động nắm bắt tình hình tiền lương, nợ lương, nợ bảo hiểm của các doanh nghiệp trên địa bàn. Theo dõi sát tình hình quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp trong khu công nghiệp; đồng thời, tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động; tham gia quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, nhất là các bếp ăn tập thể phục vụ công nhân lao động; giám sát việc cải thiện và nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động. Đã có 68 CĐCS ký mới, sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể, với nhiều điều khoản có nội dung cao hơn pháp luật, có lợi cho người lao động như thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; tiền lương, tiền thưởng; đảm bảo việc làm, nâng cao kỹ năng tay nghề; thực hiện chính sách lao động nữ. Đồng thời, đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động cam kết để người lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” so với năm 2021, qua đó giúp người lao động yên tâm lao động công tác, gắn bó với doanh nghiệp, cống hiến xây dựng quê hương, đất nước.

Tháng Công nhân 2022, nhiều hoạt động lần đầu tiên diễn ra như tôn vinh Doanh nghiệp vì người lao động, tôn vinh Người lao động tiêu biểu... Chính phủ cũng lắng nghe, đối thoại, trao đổi cụ thể với đội ngũ người lao động toàn quốc với tinh thần hết sức cởi mở. Có thể nói, dấu ấn Tháng Công nhân 2022 chính là một thời gian đầy niềm vui, đầy sức lan tỏa ra cộng đồng, một dấu ấn khó quên sau thời gian trầm lắng bởi đại dịch COVID-19.

Tháng Công nhân 2022, các cấp công đoàn đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gần 3.000 đoàn viên, công nhân lao động với tổng số tiền trên 1,8 tỷ đồng; trong đó, LĐLĐ tỉnh đã thăm hỏi, tặng quà cho 330 đoàn viên, công nhân lao động với số tiền 120 triệu đồng; hỗ trợ xây mới 3 căn nhà "Mái ấm Công đoàn" trị giá 120 triệu đồng; 56 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn triển khai thực hiện các hoạt động phù hợp để "Cảm ơn người lao động" đã gắn bó, đồng hành với đơn vị, doanh nghiệp, duy trì sản xuất, kinh doanh, thể hiện sự trân trọng, ghi nhận người lao động là vốn quý của doanh nghiệp.

DIỆP QUỲNH