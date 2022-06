(LĐ online) - Trường Đại học Yersin Đà Lạt vừa phối hợp với Công an Phường 8, TP Đà Lạt đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 thực hiện mô hình phối hợp trường - phường trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học năm học 2021 - 2022.

Công an Phường 8, TP Đà Lạt phối hợp với Trường Đại học Yersin Đà Lạt xây dựng mô hình đảm bảo an ninh trật tự trường học

Mục đích của việc xây dựng mô hình phối hợp trường - phường trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học nhằm tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa Công an Phường 8, TP Đà Lạt với Trường Đại học Yersin Đà Lạt về công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường, người lao động và sinh viên tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng nhà trường an toàn về an ninh trật tự.

Kết quả thực hiện mô hình trong 6 tháng đầu năm 2022, Công an Phường 8, TP Đà Lạt đã phối hợp với Trường Đại học Yersin Đà Lạt thường xuyên nắm bắt tình hình, diễn biến trong sinh viên đang lưu trú trên địa bàn Phường 8, không để sinh viên bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hội, nhóm, tổ chức hoạt động trái pháp luật và các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước.

Tuyên truyền đến cán bộ giảng viên, sinh viên nhà trường về Luật Phòng chống ma túy, Luật Giao thông đường bộ... và các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trộm cắp tài sản, cướp, cướp giật tài sản, tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo tài sản; từ đó, giúp sinh viên nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật.

Thời gian tới, Công an Phường 8, TP Đà Lạt tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trường Đại học Yersin Đà Lạt triển khai thực hiện hiệu quả mô hình, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

AN NHIÊN