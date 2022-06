Truyền tải điện Lâm Đồng đến với trẻ em vùng sâu, vùng xa sau một năm học đặc biệt

(LĐ online) - Xác định phong trào xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và tuyên truyền bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Truyền tải điện Lâm Đồng, qua đó góp phần giáo dục đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “tương thân, tương ái” nhất là đối với thế hệ trẻ; tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng góp phần vào sự phát triển của toàn xã hội và xây dựng một hình ảnh EVNNPT đẹp, có trách nhiệm.

Truyền tải điện Lâm Đồng trao tặng vở cho học sinh tại Lễ Tổng kết năm học 2021-2022 Trường Trung học cơ sở Đạ Ròn, huyện Đơn Dương

Hướng về các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, Truyền tải điện Lâm Đồng tiếp tục thực hiện chương trình xã hội từ thiện với nhiều hoạt động như: thăm hỏi, giúp đỡ các hộ đồng bào dân tộc có hoàn cảnh neo đơn; tuyên truyền bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp, hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn; giao lưu văn hóa và tặng quà cho các em học sinh vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có thêm điều kiện đến trường.

Vào ngày 08/6/2022, tại Lễ tổng kết năm học 2021-2022 Trường tiểu học Đa Nung, xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, Truyền tải điện Lâm Đồng cùng nhà trường, chính quyền địa phương tổ chức giao lưu; tuyên truyền, cấp phát hơn 400 tờ rơi có nội dung và hình ảnh minh họa hướng dẫn an toàn điện theo quy định pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, đồng thời trao tặng 1.200 cuốn vở giúp các em học sinh giảm bớt những khó khăn khi bước vào năm học mới 2022 - 2023.

Phát biểu tại buổi lễ, thầy Hoàng Văn Hợi - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đa Nung cho biết: Trường với 600 học sinh, trong đó học sinh đồng bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên chiếm 75%, học sinh thuộc diện hộ nghèo 200 em, cận nghèo 127 em và 120 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mặc dù là trường vùng sâu nhưng việc duy trì sĩ số lớp ổn định, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, đã có học sinh đạt thành tích cấp huyện, tỉnh ở các môn học văn hóa, thể dục thể thao và tài năng tiếng Anh. Thay mặt nhà trường, Hiệu trưởng Hoàng Văn Hợi bày tỏ sự tri ân đơn vị đã kịp thời động viên, khích lệ, tạo thêm điều kiện giúp các em học sinh.

Trước đó, vào ngày 30/5/2022, tại Lễ Tổng kết năm học 2021-2022 Trường Trung học cơ sở Đạ Ròn, huyện Đơn Dương, Truyền tải điện Lâm Đồng cùng nhà trường trao tặng 800 cuốn vở, kết hợp thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn an toàn điện, cấp phát 200 tờ rơi. Cô Nguyễn Thị Xuân Loan - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Học để thành nhân, học để thành tài, học để chạm đến những ước mơ, góp phần xây đắp xã hội phồn vinh, nhưng không phải ai cũng chạm được đến cánh cửa tri thức một cách thuận lợi, đặc biệt là các em học sinh vùng sâu vùng xa. Sự chung tay góp sức của các đơn vị, tổ chức trong việc hỗ trợ các em học sinh vùng khó khăn có điều kiện đến trường, vì vậy, sẽ trở nên vô cùng quý giá.

Với sứ mệnh “Đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam”, Truyền tải điện Lâm Đồng xem trọng các chương trình xã hội, từ thiện, xem đây là cầu nối giữa chính quyền địa phương với đơn vị trong phối hợp đảm bảo an toàn hệ thống truyền tải điện, tuyên truyền các quy định về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp qua đó xây dựng mối quan hệ, tạo sự đồng thuận với người dân trong công tác phối hợp bảo vệ an toàn lưới điện truyền tải, đồng thời góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của EVN, EVNNPT, PTC3 và đơn vị trong xã hội và công chúng.

DIỆP QUỲNH