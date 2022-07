(LĐ online) - Sáng 20/7, Liên đoàn Lao động huyện Đạ Huoai đã tổ chức trao 3 hệ thống lọc nước tinh khiết tại Trường Mầm non Họa Mi (xã Đoàn Kết), Trường Mầm non xã Đạ Ploa, Trường Mầm non Sơn Ca (xã Phước Lộc). Hệ thống được lắp đặt với tổng kinh phí 28,5 triệu đồng.

Liên đoàn Lao động huyện Đạ Huoai trao hệ thống lọc nước tinh khiết cho trường mầm non

Hệ thống lọc nước tinh khiết có ý nghĩa thiết thực đối với cán bộ, đoàn viên công đoàn nhà trường và các em học sinh. Việc đưa vào sử dụng hệ thống lọc nước góp phần đảm bảo nước sạch giúp quá trình giảng dạy, học tập được tốt hơn, đảm bảo sức khỏe cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và các em học sinh của các trường mầm non.

Đây là hoạt động nằm trong công tác an sinh và chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động; thiết thực chào mừng đại hội công đoàn các cấp.

ĐỨC TÚ