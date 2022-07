Đức Trọng: Hoả hoạn thiêu rụi khu nhà kho nông nghiệp

(LĐ online) - Trưa 10/7, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chửa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được tin báo cháy xảy ra tại Tổ 30, Hàn Thuyên, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng nên đã cấp tốc đến hiện trường phối hợp với lực lượng Công an huyện Đức Trọng tổ chức cứu hộ cứu nạn và chữa cháy. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn.

Lực Lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh và lực lượng phòng cháy chữa cháy Sân bay Liên Khương phối hợp chữa cháy

Thông tin ban đầu, vụ hoả hoạn xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày. Người dân phát hiện khói bốc lên tại khu nhà kho chứa bao bì nông nghiệp rộng khoảng 100 m2 của gia đình ông Vy Làn Sáng (Tổ 30, Hàn Thuyên, Đức Trọng) đã tìm cách dập lửa nhưng đám cháy bùng mạnh nên bất thành và đã báo cho cơ quan Công an huyện Đức Trọng và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh.

Đám cháy xuất phát từ khu nhà kho chứa bao bì và các vật liệu dễ cháy nên sau đó đã bùng lên nhanh chóng và ngọn lửa cháy lan sang khu nhà ở ngay sát bên.

Lực lượng Cảnh sát Cảnh sát Phòng cháy chửa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh và lực lượng phòng cháy chữa cháy của Sân bay Liên Khương cùng Công an huyện Đức Trọng đã ngay lập tức điều động khoảng 40 chiến sỹ đến hiện trường triển khai cứu nạn, cứu hộ và chữa cháy. Do gió to, khu vực cháy chứa bao bì và các vật liệu ủ cháy, dễ cháy nên đến khoảng14 giờ lực lượng chữa cháy mới có thể dập và khống chế được hoàn toàn đám cháy.

Ghi nhận ban đầu khu nhà kho rộng khoảng 100 m2 bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, căn nhà ở cấp bốn sát bên cũng bị thiệt hại nặng, tuy nhiên may mắn không có thiệt hại về người.

Hiện, lực lượng Cảnh sát Cảnh sát Phòng cháy chửa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh đã bàn giao hiện trường cho Công an huyện Đức Trọng tổ chức điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Thiếu tá Nguyễn Hùng Vinh - Đội Trưởng Đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng, người trực tiếp chỉ đạo vụ cứu hộ, cứu nạn và chữa cháy khuyến cáo người dân cần nêu cao ý thức phòng cháy chửa cháy, không nên chủ quan trong công tác phòng cháy chữa cháy.

Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, Thiếu tá Nguyễn Hùng Vinh đề nghị người dân sống tại các khu dân cư, các nhà trọ, khách sạn và cả khu vực đồng ruộng, có nhà kho cần thực hiện nghiêm chỉnh mọi biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, thường xuyên tự kiểm tra, nâng cao ý thức về công tác phòng cháy chữa cháy, nội quy tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy, thường xuyên kiểm tra, thay thế đường dây dẫn điện cũ, hỏng; lắp đặt các thiết bị bảo vệ (cầu chì, rơ le…) ở từng khu vực. Trước khi ra khỏi nhà và trước khi đi ngủ, người dân phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng, tắt thiết bị điện không cần thiết và không để nhiều đồ dùng, hàng hóa, vật dụng dễ cháy ở nơi đun nấu; không dự trữ xăng, dầu, khí đốt…

NGUYỄN NGHĨA