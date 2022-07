MTTQ huyện Đạ Huoai với Cuộc vận động ''Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh''

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đạ Huoai đã phát huy vai trò nòng cốt, tích cực trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh (ĐTVM)”. Qua đó, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng NTM, ĐTVM; thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội đã đề ra.

Người dân địa phương Đạ Huoai tích cực bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, ĐTVM” ở huyện Đạ Huoai được MTTQ từ huyện đến cơ sở triển khai một cách đồng bộ, tương ứng với kế hoạch xây dựng NTM, NTM nâng cao, ĐTVM của Ban Chỉ đạo. 6 tháng đầu năm 2022, toàn huyện Đạ Huoai đã huy động hơn 1.800 ngày công, gần 170.000 m2 đất, hơn 42 tỷ đồng từ Nhân dân để tham gia xây dựng NTM, ĐTVM.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đạ Huoai xác định tập trung thực hiện, xây dựng, nhân rộng Mô hình “Khu dân cư tiêu biểu”, “Khu dân cư kiểu mẫu” là nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, ĐTVM”; ngay từ việc xây dựng kế hoạch chung cho đến việc đánh giá thực trạng, xác định nhiệm vụ của từng địa bàn dân cư. Từ 2019 đến nay, toàn huyện đã có 122 lượt thôn, tổ dân phố đăng ký xây dựng “Khu dân cư tiêu biểu”, “Khu dân cư kiểu mẫu” và đã có 9 Khu dân cư kiểu mẫu, 21 Khu dân cư tiêu biểu được công nhận.

Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đạ Huoai phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị số 08-CT/HU, ngày 28/4/2021 về lãnh đạo xây dựng, nhân rộng và nâng cao chất lượng “Khu dân cư tiêu biểu”, “Khu dân cư kiểu mẫu” trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025. Tham mưu, đề xuất đến Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức các cuộc giám sát của Huyện ủy đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã, thị trấn trong việc xây dựng Mô hình “Khu dân cư tiêu biểu”, “Khu dân cư kiểu mẫu”. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cũng đã thực hiện nghiêm túc việc tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM đối với các xã Phước Lộc, Mađaguôi, Đạ Ploa, Đoàn Kết; xã NTM nâng cao đối với xã Hà Lâm, Đạ Oai, Đạ Tồn.

Nhằm tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp Cơ quan Khối MTTQ - Các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, tổ chức phát động xây dựng Mô hình "Phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn" ở thị trấn Mađaguôi, thu hút được trên 150 người tham gia. Qua phát động, đến nay đã có 54/54 thôn, TDP xây dựng mô hình. Các mô hình như: “5 không, 3 sạch”, “Vườn xanh, vườn sạch, vườn không rác thải nguy hại”... tiếp tục được duy trì và phát triển rộng khắp.

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 47,5 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí giai đoạn 2021- 2025 đến cuối năm 2021 còn 72 hộ chiếm 0,72%, 47 hộ cận nghèo chiếm 0,57; 100% xã đạt chuẩn NTM, 3 xã đạt NTM nâng cao; huyện đạt tiêu chí huyện NTM và đang chờ công nhận; văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tích cực; môi trường được đảm bảo. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng lên; quốc phòng - an ninh được giữ vững; dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát.

Ông Nguyễn Quốc Phi - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đạ Huoai cho biết, thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tăng cường công tác phối hợp với các cấp, ban, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội để nâng cao chất lượng thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, ĐTVM”. Trọng tâm là xây dựng, nhân rộng Mô hình “Khu dân cư tiêu biểu”, “Khu dân cư kiểu mẫu” gắn với xây dựng xã, thị trấn an toàn, khu dân cư an toàn, xây dựng các công trình phúc lợi, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự...

Tổ chức tốt việc xác định phần việc, công việc trọng tâm, cụ thể trong xây dựng “Khu dân cư tiêu biểu”, “Khu dân cư kiểu mẫu’ hàng năm của từng thôn, tổ dân phố. Triển khai thực hiện có hiệu quả, nghiêm túc công tác thẩm định, công nhận, đề nghị công nhận và biểu dương, khen thưởng “Khu dân cư tiêu biểu”, “Khu dân cư kiểu mẫu”. Phối hợp trách nhiệm với các cấp, các ngành trong quá trình triển khai xây dựng NTM nâng cao; tổ chức lấy ý kiến hài lòng của người dân đối với kết quả xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

ĐỨC TÚ