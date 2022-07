Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

(LĐ online) - Từ ngày 14 - 19/7, Phòng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ – Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng phòng cháy cơ sở thuộc các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên.

Qua lớp huấn luyện, các học viên nắm rõ nội dung lý thuyết kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy, phòng nổ, các yếu tố, điều kiện hình thành sự cháy, cơ chế lý hoá của quá trình phát triển và dập tắt đám cháy; phòng cháy, chữa cháy trong sử dụng điện, xăng dầu, khí dầu mỏ hoá lỏng; phương pháp tuyên truyền, xây dựng phong trào quần chúng phòng cháy và chữa cháy; biện pháp phòng cháy, phương pháp xây dựng và thực tập phương án chữa cháy, biện pháp, chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy; phương pháp bảo quản, sử dụng các phương tiện phòng cháy và chữa cháy; phương pháp kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy; một số vấn đề cơ bản về công tác cấp cứu và cứu nạn cứu hộ, chiến thuật chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại một số các cơ sở; hướng dẫn kỹ năng cấp cứu và cứu nạn cứu hộ trong một số tình huống khi có cháy nổ, tai nạn, sự cố…

Phần thực hành, các học viên sẽ được giới thiệu cách sử dụng một số phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thông dụng; tập luyện và thực hành đội hình dùng chăn chiên dập tắt phuy xăng, đội hình dùng bình chữa cháy dập tắt khay xăng, đội hình sử dụng máy bơm chữa cháy; kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu; các biện pháp di chuyển người bị nạn; phương pháp, biện pháp, kỹ chiến thuật cứu nạn cứu hộ cơ bản.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cho biết, thời gian qua, để kiềm chế và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra, Phòng đã thường xuyên phối hợp với chính quyền các cấp, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Nội dung, hình thức tuyên truyền ngày càng phong phú, đa dạng, thiết thực, dễ hiểu, dễ thực hiện.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho lực lượng tại chỗ, nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ này trong thực hiện nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy tại cơ sở. Đặc biệt, trong công tác tuyên truyền huấn luyện, đơn vị thường xuyên cập nhật những văn bản quy phạm pháp luật cũng như các kiến thức, kỹ năng mới về xử lý tình huống cháy, nổ, tai nạn sự cố phù hợp với đặc điểm tình hình của từng đơn vị, cơ sở.

Tình hình cháy, nổ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vẫn còn tiếp tục diễn biến phức tạp do điều kiện khí hậu khắc nghiệt, tốc độ đô thị hóa nhanh cộng với ý thức phòng cháy chữa cháy còn nhiều hạn chế. Do đó, cần phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ngoài ra, bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, rất cần sự chung tay vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị và quần chúng nhân trong cuộc chiến chống “giặc lửa”, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

