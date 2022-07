Tổ tự quản phòng, chống trộm ở ''thủ phủ'' sầu riêng

Trong vụ mùa sầu riêng năm nay, Công an huyện Đạ Huoai đã triển khai đồng bộ công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đặc biệt là việc xây dựng mô hình Tổ tự quản nhằm huy động, phát huy vai trò, trách nhiệm của người dân tham gia phòng, chống các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong mùa thu hoạch sầu riêng.

Các thành viên Tổ tự quản trên địa bàn xã Đạ Oai tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trong mùa thu hoạch sầu riêng

TẬP HỢP SỨC MẠNH QUẦN CHÚNG

Những vụ thu hoạch sầu riêng trước, trên địa bàn huyện Đạ Huoai đã xảy ra tình trạng trộm cắp sầu riêng và các tài sản có giá trị khác của người dân tại vườn rẫy. Thậm chí, có vụ trộm sầu riêng đã xảy ra án mạng gây hoang mang trong quần chúng Nhân dân. Không những vậy, tại các vùng chuyên canh sầu riêng như: Hà Lâm, Phước Lộc, thị trấn Đạ M’ri và xã Đạ Oai còn xảy ra tình trạng bảo kê ép giá, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Nhằm tập hợp, đoàn kết và phát huy quyền làm chủ của quần chúng Nhân dân trực tiếp tham gia phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt là trộm cắp, bảo kê, Công an huyện Đạ Huoai đã phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn xây dựng mô hình Tổ tự quản an ninh trật tự. Tổ tự quản được xây dựng trên cơ sở lấy lực lượng công an chính quy, công an viên tại các xã, thị trấn làm nòng cốt, huy động quần chúng Nhân dân tình nguyện tham gia. Đây cũng là lực lượng chính, trực tiếp tuần tra phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trong mùa vụ sầu riêng năm 2022 trên địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Thanh Nam, Trưởng Công an huyện Đạ Huoai cho biết: “Để các tổ tự quản hoạt động hiệu quả thì vai trò tuyên truyền, vận động tập hợp sức mạnh quần chúng tình nguyện tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội của lực lượng công an chính quy tại các xã, thị trấn rất quan trọng. Theo đó, chúng tôi đã giao nhiệm vụ cho công an các xã, thị trấn tuyên truyền tới người dân các phương thức, thủ đoạn của tội phạm trộm cắp, bảo kê, cưỡng đoạt để nâng, ép giá sầu riêng. Qua đó, giúp bà con nâng cao tinh thần cảnh giác, tình nguyện tham gia các Tổ tự quản, phát huy sức mạnh tập thể cùng phòng, chống các tội phạm để bảo vệ tài sản gia đình, hàng xóm. Đồng thời, tuyên truyền các thủ đoạn sử dụng các loại thuốc thúc chín sầu riêng ngoài danh mục cho phép của Nhà nước để người dân nắm bắt, kịp thời phản ánh, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng”.

Theo thống kê của Công an huyện Đạ Huoai, hiện nay, trên địa bàn huyện đang có hàng chục Tổ tự quản hoạt động, với hàng trăm người tham gia tuần tra, kiểm soát phòng, chống, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội đảm bảo an ninh trật tự trong mùa thu hoạch sầu riêng.

ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ MÙA VỤ

Để tìm hiểu kỹ hơn về mô hình Tổ tự quản an ninh trật tự bảo vệ mùa vụ sầu riêng trên địa bàn huyện Đạ Huoai, chúng tôi đã ghé xã Đạ Oai. Đây là một trong những địa phương tiêu biểu, với đông đảo người dân tham gia Tổ tự quản phòng chống tội phạm, bảo vệ mùa vụ sầu riêng trên địa bàn. Trung tá Nguyễn Khắc Hùng, Trưởng Công an xã Đạ Oai cho biết: “Mùa vụ thu hoạch sầu riêng năm 2022, toàn xã có 8 Tổ tự quản được thành lập tại 6 thôn. Ngoài lực công an chính quy và công an viên phụ trách địa bàn, mỗi tổ có từ 8 - 12 người dân tự nguyện tham gia. Từ khi thành lập các Tổ tự quản, tình trạng trộm cắp sầu riêng như những năm trước đây gần như không còn; ý thức bảo vệ tài sản của bà con cũng ngày càng được nâng cao. Để các Tổ tự quản hoạt động chuyên nghiệp, xã đã mua sắm đồng phục và công cụ hỗ trợ theo quy định cho các thành viên trong tổ. Trong quá trình tuần tra, các Tổ tự quản trên địa bàn xã đã kịp thời phát hiện một số vụ trộm cắp tài sản và báo cáo Công an xã nhanh chóng xác minh, làm rõ, đảm bảo an ninh trật tự, mang lại niềm tin cho Nhân dân”.

Theo ông Đặng Ngọc Sơn, Tổ trưởng Tổ tự quản Thôn 1 (xã Đạ Oai), Tổ có 12 thành viên tự nguyện tham gia. Theo lịch phân công, mỗi ngày Tổ có 3 thành viên tham gia tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thôn, bắt đầu từ 19 giờ đến 22 giờ. Trường hợp đột xuất nếu phát hiện các nghi vấn khi có người lạ mặt vào địa bàn hoặc phát sinh các vụ việc liên quan, Tổ sẽ tăng cường thêm lực lượng làm nhiệm vụ theo chỉ đạo của Công an xã.

Ông K’Jớp, Tổ phó Tổ tự quản Thôn 2 (xã Đạ Oai) cho biết: “Với đặc thù 100% hộ dân trong thôn là bà con đồng bào dân tộc thiểu số, nên vai trò của các thành viên trong Tổ rất quan trọng. Cùng với việc tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, chúng tôi còn có nhiệm vụ tuyên truyền các quy định pháp luật của Nhà nước và các phương thức, thủ đoạn của tội phạm tới bà con. Qua đó, giúp bà con nâng cao ý thức đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn”.

Tương tự xã Đạ Oai, mô hình Tổ tự quản với lực lượng nòng cốt là quần chúng Nhân dân tham gia bảo vệ mùa vụ trên địa bàn các xã, thị trấn của huyện Đạ Huoai đã khiến các loại tội phạm chùn bước. Theo Thượng tá Nguyễn Thanh Nam, Trưởng Công an huyện Đạ Huoai, sự ra đời của các Tổ tự quản bảo vệ nông sản ở các thôn, tổ dân phố trong toàn huyện đã góp phần làm giảm đáng kể số vụ trộm cắp nông sản trên địa bàn trong mùa thu hoạch. Trong thời gian tới, Công an huyện sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn kiện toàn, củng cố nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ tự quản này, qua đó đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn huyện.

KHÁNH PHÚC