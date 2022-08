Ấm no nhờ cây dâu, con tằm

Những năm gần đây, người dân xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh đã mạnh dạn chuyển đổi những nương ngô, bãi mía, đất trồng hoa màu kém hiệu quả sang trồng dâu, nuôi tằm. Qua đó đã giúp người dân địa phương từng bước ổn định sản xuất, nâng cao thu nhập trong gia đình.

Ông Nguyễn Đình Thanh nói về phương pháp mới bằng cách bỏ né gỗ vào máy dập kén, kén trên né sẽ tự động được gỡ ra

Là một trong những hộ tiên phong trồng dâu, nuôi tằm, gia đình chị Nguyễn Thị Dương (47 tuổi) đang sở hữu 1 ha dâu và khu phục vụ nuôi tằm rộng hơn 100 m2 được đầu tư bài bản. Đang trong các ngày tằm ăn rỗi nên cả nhà chị Dương đều bận rộn đúng kiểu “nuôi tằm ăn cơm đứng”.

Cầm trên tay nắm lá dâu đang hái dở, chị Dương kể rằng, trước đây, khi chưa biết đến trồng dâu, nuôi tằm, gia đình chị chỉ trồng các loại cây ngắn ngày theo thời vụ như bắp, mía… nhưng năm được, năm mất, hiệu quả kinh tế không cao. Cách đây 6 năm, nhờ tìm hiểu và học hỏi ở các địa phương lân cận, gia đình chị lấy ngắn nuôi dài, bắt đầu chuyển dần diện tích đất sản xuất sang trồng dâu và tận dụng gian nhà ở làm chỗ nuôi tằm.

“Nếu như trước đây, người nuôi tự thực hiện từ khâu sản xuất giống đến tìm đầu ra cho sản phẩm, thì nay đã có nơi cung cấp giống và bao tiêu đầu ra. Người dân chỉ tập trung chăm sóc dâu và nuôi tằm từ giai đoạn tằm đã chuẩn bị bước vào thời kỳ ăn rỗi. Về phương pháp nuôi, thay vì nuôi trên nong tre, gia đình tôi áp dụng phương pháp mới là nuôi dưới nền xi măng, cộng với né gỗ và máy gỡ kén. Với phương pháp này, khi tằm đến độ tuổi cho kén, người nuôi chỉ cần đưa né vào khu vực nuôi, theo phản xạ tự nhiên, tằm sẽ bò hướng lên phía trên. Do đó, nếu chỗ nào nhiều tằm tập trung thì né sẽ xoay xuống dưới, con tằm nào chưa tìm được chỗ để kết kén sẽ bò lên chỗ cao hơn để làm tổ. Đến nay, với 1 ha dâu tằm, gia đình tôi có thu nhập ổn định với hơn 200 triệu đồng/năm”, chị Dương nói.

Nhận thấy mô hình trồng dâu, nuôi tằm từ gia đình chị Dương không phải đầu tư lớn, thời gian chăm sóc, thu hoạch lại ngắn, nhanh quay vòng, thu lãi, nhiều nông hộ trên địa bàn xã Quốc Oai đã học tập và làm theo. Gia đình ông Nguyễn Đình Thanh (60 tuổi) cũng là một trong những hộ như thế.

Với diện tích trồng dâu, nuôi tằm khá lớn và thu nhập cao từ nghề này, ông Thanh không ngần ngại chia sẻ với chúng tôi rằng: “Gia đình tôi có trên 5 sào đất bãi. Những năm đầu, do chưa có kinh nghiệm nuôi dưỡng, chăm sóc nên tằm bị chết, chất lượng kén không cao. Đến khi tôi được tham gia lớp tập huấn về kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng tằm và được giới thiệu giống cây dâu có năng suất cao, thì nghề trồng dâu, nuôi tằm đã gắn bó với gia đình tôi cho đến nay”.

Hơn 4 năm gắn bó với trồng dâu, nuôi tằm, ông Thanh nhận thấy việc đầu tư không đòi hỏi vốn cao, lợi nhuận thu được lại không hề nhỏ, giải quyết được công ăn việc làm cho nhiều người. Nuôi tằm không đòi hỏi cao về kỹ thuật nhưng cũng phải chú ý đến các giai đoạn sinh trưởng. Tằm có 5 giai đoạn tuổi và cần quan tâm nhất ở tuổi thứ 5 của tằm, vì đây là thời điểm tằm ăn nhiều, khoảng 7 ngày ăn.

Chỉ vào dàn né, ông Thanh cho hay: “Đặc biệt, tằm phải nuôi trong môi trường thoáng mát, sạch sẽ, cần tránh các loại thuốc sâu hoặc các loại hóa chất trong cả quá trình trồng dâu. Đặc biệt, khi tằm lên né, mỗi né đều được phân ô rõ ràng và ở ô riêng. Mỗi ô được thiết kế vừa với kích thước của kén tằm nên lượng phân và nước tiểu đều được thải khỏi né. Chính vì vậy, chất lượng kén tằm cao hơn hẳn, tằm “lên tơ” đều và trắng. Khi thu hoạch kén, người nuôi tằm chỉ việc bỏ né gỗ vào máy dập kén, kén trên né sẽ được gỡ ra. Qua đó, công lao động giảm nhiều, chất lượng kén tốt, giá bán đạt cao hơn so với kén trên né tre, lợi nhuận của người nuôi tăng cao hơn nhiều”.

Ông Nguyễn Đức Trọng - Phó Chủ tịch UBND xã Quốc Oai cho biết, gần 8 năm trở lại đây, cây dâu tằm đã giúp cho nhiều hộ dân của xã Quốc Oai ổn định phát triển kinh tế và có nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo nhờ mô hình trồng dâu, nuôi tằm. So với các loại cây công nghiệp, cây ăn quả, thì vốn đầu tư ban đầu trồng dâu, nuôi tằm không lớn. Cùng với đó, các công cụ cho nuôi tằm đơn giản, rẻ, kỹ thuật, cây giống được ngành Nông nghiệp huyện hỗ trợ nên rất thuận lợi cho việc nuôi tằm. Nhận thấy việc trồng dâu, nuôi tằm mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn rất nhiều so với việc trồng lúa, ngô, nên UBND xã đã khuyến khích bà con trong các thôn tùy điều kiện cụ thể của từng gia đình để học hỏi, làm theo. Qua nhiều năm thực hiện, việc trồng dâu, nuôi tằm trên địa bàn xã đã có sự thay đổi cả chất và lượng. Diện tích dâu, sản lượng kén tằm tăng theo từng năm. Riêng năm 2021, toàn xã chuyển đổi được 268 ha dâu tằm. Cũng chính nhờ mạnh dạn chuyển đổi, đến nay, tỷ lệ hộ khá và giàu của người làm nghề trồng dâu, nuôi tằm tăng nhanh hơn so với các nghề khác tại địa phương.

