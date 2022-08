Bảo Lộc: Sẽ làm căn cước công dân cả những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

(LĐ online) - Chiều 27/8, Công an TP Bảo Lộc cho biết, đơn vị đang chỉ đạo Đội Quản lý Hành chính và công an các phường, xã trên địa bàn cùng phối hợp đẩy nhanh tiến độ làm thủ tục cấp căn cước công dân (CCCD) có gắn chip điện tử cho người dân trên địa bàn.

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Đội Quản lý Hành chính Công an TP Bảo Lộc sẽ làm CCCD cho người dân từ 7 giờ 30 phút đến 24 giờ hàng ngày

Theo đó, trong đợt nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày (từ ngày 1 - 4/9) tại trụ sở Công an TP Bảo Lộc, Đội Quản lý Hành chính sẽ bố trí 100% quân số chia làm nhiều ca trực để làm các thủ tục cấp CCCD cho người dân địa phương. Đội Quản lý Hành chính Công an TP Bảo Lộc sẽ túc trực từ 7 giờ 30 phút đến 24 giờ hàng ngày để tiếp nhận, hướng dẫn thực hiện các thủ tục cấp CCCD cho người dân.

Hiện tại, phần lớn công dân trên địa bàn TP Bảo Lộc chưa làm CCCD là người đi làm ăn xa, người lớn tuổi và người khuyết tật, đau ốm. Để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân làm CCCD, Công an TP Bảo Lộc giao công an các phường, xã phối hợp chính quyền và đoàn thể các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bà con; đồng thời, bố trí lực lượng để đưa đón người lớn tuổi, người khuyết tật, đau ốm tới Công an TP Bảo Lộc để làm CCCD.

KHÁNH PHÚC