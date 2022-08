Bảo Lộc: Trả lại dây chuyền vàng cho người đánh rơi

(LĐ online) - Sáng 22/8, Công an Phường 2 (TP Bảo Lộc) đã cùng vợ chồng anh Trần Văn Thanh (37 tuổi) và chị Đinh Thị Thảo (34 tuổi, ngụ Phường 2, TP Bảo Lộc) tiến hành các thủ tục trao trả lại tài sản cho người đánh rơi.

Công an Phường 2 (TP Bảo Lộc) cùng chị Đinh Thị Thảo trao trả lại dây chuyền vàng cho anh Đặng Đình Hiếu

Theo đó, Công an Phường 2 (TP Bảo Lộc) và vợ chồng anh Thanh, chị Thảo đã trao trả lại một dây chuyền vàng có giá trị hơn 20 triệu đồng cho người đánh rơi là anh Đặng Đình Hiếu (28 tuổi, ngụ Thôn 4, xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc).

Trước đó, vào sáng 21/8, vợ chồng anh Thanh, chị Thảo đi ăn sáng tại quán hủ tiếu trên đường Nguyễn Khuyến (Phường 2, TP Bảo Lộc) thì nhặt được 1 chiếc dây chuyền vàng. Sau đó, anh Thanh đã đăng thông tin lên trang facebook cá nhân để tìm kiếm người đánh rơi trả lại. Tuy nhiên, sau khi đăng tải lên facebook, có rất nhiều người gọi điện thoại cho anh Thanh xác nhận chiếc dây chuyền vàng là của họ. Để đảm bảo trao trả lại chiếc dây chuyền vàng về với chủ nhân bị mất, vợ chồng anh Thanh, chị Thảo đã tìm đến Công an Phường 2 trình báo việc nhặt được chiếc dây chuyền vàng; đồng thời, nhờ lực lượng công an xác minh tìm chủ nhân để trao trả lại tài sản.

Sau khi tiến hành xác minh, Công an Phường 2 đã mời chị Đinh Thị Thảo (vợ anh Thanh) tới cơ quan công an phối hợp trao trả lại toàn chiếc dây chuyền vàng cho anh Đặng Đình Hiếu. Nhận lại tài sản bị đánh rơi, anh Hiếu đã gửi lời cảm ơn chân thành tới vợ chồng anh Thanh, chị Thảo cùng cán bộ, chiến sĩ Công an Phường 2.

Trước đó, vào ngày 11/8, ông Nguyễn Quang Cường (42 tuổi, công tác tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Bảo Lộc) cũng đã nhặt được được 1 chiếc ví trên đường và đến giao nộp cho Công an xã Lộc Thanh nhờ hỗ trợ tìm kiếm trao trả lại cho chủ nhận.

Sau 5 ngày xác minh, đến ngày 16/8, Công an xã Lộc Thanh đã phối hợp với ông Cường trao trải lại chiếc ví gồm các tài sản bên trong là hơn 3 triệu đồng và các giấy tờ tùy thân cho người đánh rơi là anh Nguyễn Hoàng Phúc (35 tuổi, ngụ tại xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc).

KHÁNH PHÚC