Các khu vực trên cả nước ngày nắng, chiều tối có mưa dông

Theo dự báo, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện nắng nhiều, nhiệt độ vì vậy cũng tăng cao, nền nhiệt cao nhất phổ biến ở mức 32-35 độ C.

Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 31/8, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều chung trạng thái ngày nắng, có nơi nắng nóng, oi bức; mưa dông tập trung vào chiều tối, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ghi nhận tại Hà Nội, ngay sau đợt mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, thời tiết Hà Nội liên tục có nắng nóng kéo dài. Ngày 31/8 sẽ là ngày thứ tư liên tiếp người dân Hà Nội trải qua thời tiết nắng nóng, oi bức như đang ở trong mùa hè.

Giải thích về nguyên nhân thời tiết nắng nóng này, ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong 3-4 ngày vừa qua các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chịu sự chi phối của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ vĩ Bắc; còn trên cao là hoạt động của khối áp cao cận nhiệt đới.

Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện nắng nhiều, nhiệt độ vì vậy cũng tăng cao, nền nhiệt cao nhất phổ biến ở mức 32-35 độ C.

Thời tiết chi tiết các khu vực ngày và đêm 31/8: Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C; cao nhất 32-35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C; cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, ngày nắng, vùng núi có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 32-35 độ C, vùng núi có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên có nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

(Theo Vietnam+)