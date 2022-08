Công ty ĐHĐ bàn giao nhà đại đoàn kết và khánh thành đường dân sinh

(QC-LĐ online) - Ngày 30/8, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (ĐHĐ) đã phối hợp với Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận bàn giao 2 nhà đại đoàn kết và khánh thành đường bê tông phục vụ dân sinh tại xã Lâm Sơn.

Đoàn công tác đã tiến hành bàn giao nhà đại đoàn kết cho các gia đình ông Mai Phương (thôn Tầm Ngân 1) và gia đình bà Nguyễn Thị Lê Thức (thôn Lâm Bình). Đây là các gia đình thuộc diện khó khăn được Công ty ĐHĐ hỗ trợ kinh phí xây nhà theo thư kêu gọi của Ủy ban MTTQ huyện Ninh Sơn phát hành vào tháng 10/2021.

Ngoài chi phí hỗ trợ 50 triệu đồng từ Công ty, các hộ gia đình đã góp thêm kinh phí để xây dựng ngôi nhà khang trang, sạch đẹp theo mong muốn.

Mô hình doanh nghiệp chung tay cùng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà Đại đoàn kết đang được áp dụng rộng rãi tại huyện Ninh Sơn đã giúp nhiều gia đình có cơ hội xây dựng ngôi nhà mới, góp phần ổn định cuộc sống người dân.

Khi nhận nhà, mỗi hộ gia đình còn nhận được quà tặng gồm 1 quạt máy của UBND xã Lâm Sơn và 1 phần quà của Công ty ĐHĐ.

Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Mai Phương, thôn Tầm Ngân 1

Dọn về ở trong ngôi nhà Đại đại đoàn kết mới xây tại thôn Tầm Ngân 1, bà Phạm Thị Liễu, đại diện cho gia đình ông Mai Phương xúc động nói: “Tôi rất biết ơn chính quyền địa phương và Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã hỗ trợ tôi xây dựng ngôi nhà này. Cả nhà tôi rất vui sướng vì có được chỗ đi về yên ấm, giúp cho cuộc sống ổn định hơn”.

Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Lệ Thức, thôn Lâm Bình

Bà Nguyễn Thị Lệ Thức tại thôn Lâm Bình cũng cám ơn chính quyền địa phương và Công ty đã hỗ trợ kinh phí giúp gia đình bà xây dựng ngôi nhà mới khang trang. Bà cho biết cảm thấy hạnh phúc vì Tết này được ở trong ngôi nhà mới.

Cùng ngày, đoàn công tác đã tổ chức bàn giao đường Nam Sa Kai phục vụ dân sinh. Đây là con đường bê tông dài khoảng 650 m, rộng 4,5 m được đổ bê tông dày 20 cm nối liền Quốc lộ 27 với vườn trái cây Nam Sai Kai, một điểm du lịch sinh thái trên địa bàn xã Lâm Sơn.

Con đường này được khởi công từ tháng 11 và hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 12/2021 với tổng mức đầu tư hơn 700 triệu đồng do Công ty ĐHĐ tài trợ toàn bộ.

Đoàn công tác kiểm tra đường Nam Sa Kai nối liền Quốc lộ 27 và vườn trái cây Nam Sa Kai

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Đô - Bí thư Huyện ủy Ninh Sơn thay mặt Đảng bộ và nhân dân huyện Ninh Sơn cám ơn sự đóng góp của Công ty trong quá trình phát triển của địa phương, chúc Công ty ngày càng phát triển, cùng với ngành điện gặt hái được nhiều thành công to lớn hơn nữa, góp phần vào phát triển năng lượng tại địa phương và của đất nước.

Ông Nguyễn Đô cho biết Đảng bộ và Nhân dân huyện Ninh Sơn mong muốn sẽ tiếp tục đón nhận những đóng góp của Công ty ở những giai đoạn tiếp theo.

Thay mặt lãnh đạo Công ty, ông Lê Văn Quang - Chủ tịch Hội đồng Quản trị phát biểu: “Là một doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn huyện Ninh Sơn, Công ty tự thấy có trách nhiệm đối với cộng đồng. Trong nhiều năm qua, Công ty cũng đã tích cực hỗ trợ cho địa phương trong công tác an sinh xã hội, đặc biệt là trong công tác phòng chống COVID-19. Con đường bê tông này được xây dựng theo mong muốn của người dân, lãnh đạo huyện Ninh Sơn và xã Lâm Sơn để thuận tiện đi lại và góp phần phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn xã Lâm Sơn. Công ty đã tiết giảm chi phí, tận dụng mọi nguồn lực phù hợp với quy định để hỗ trợ địa phương. Công ty mong nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo và Nhân dân huyện Ninh Sơn trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh trật tư khu vực các nhà máy và đặc biệt trong công tác đầu tư phát triển nguồn điện để góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà”.

NGUYỄN NGỌC TUẤN