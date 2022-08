Đà Lạt: Tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí

(LĐ online) - Theo báo cáo từ UBND TP Đà Lạt, trong 7 tháng đầu năm 2022 (từ ngày 15/12/2021 đến 14/7/2022), số vụ tai nạn giao thông, số người chết và người bị thương do tai nạn giao thông đều tăng so với cùng kỳ năm 2021.

Một vụ va chạm giao thông trên đèo Prenn giữa xe ô tô và xe máy làm 1 người bị thương

Cụ thể, trên địa bàn TP Đà Lạt xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông làm chết 8 người, bị thương 18 người. So với cùng kỳ năm 2021, số vụ xảy ra tăng 10 vụ (22/12), số người chết tăng 4 người (8/4) và số người bị thương tăng 10 người (18/8).

Theo đánh giá, sau đợt giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19, với lượng du khách tăng cao gây quá tải lên hệ thống hạ tầng kỹ thuật thành phố và một phần do nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông còn hạn chế nên tình hình trật tự giao thông còn diễn biến phức tạp.

Về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tiếp tục được cơ quan chức năng tăng cường, đặt biệt là trong công tác xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Thống kê của lực lượng Công an Đà Lạt, các phường, xã đã xử lý 8.657 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, đã lập hồ sơ, xử phạt vi phạm hành chính hơn 8.000 trường hợp, chuyển kho bạc nhà nước thu trên 4,7 tỷ đồng. Áp dụng hình thức phạt bổ sung tước giấy phép lái xe có thời hạn 210 trường hợp, tạm giữ phương tiện có thời hạn 297 xe. So với cùng kỳ năm 2021, số trường hợp phát hiện, lập biên bản giảm 3.183 trường hợp với số tiền xử phạt hành chính giảm trên 364 triệu đồng.

C.PHONG