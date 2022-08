Đạ Tẻh: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9

(LĐ online) - UBND huyện Đạ Tẻh vừa có văn bản gửi Ban An toàn Giao thông huyện; các ban, ngành, đoàn thể; Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao; UBND các xã, thị trấn về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 trên địa bàn huyện.

Công an huyện Đạ Tẻh tăng cường tuyên truyền Luật Giao thông cho các em học sinh

Công an huyện thường xuyên thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường, khu vực, thời điểm thường xảy ra tai nạn giao thông (đặc biệt trên các tuyến 725, 721); kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; chú ý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như: Tốc độ, nồng độ cồn, sử dụng ma túy; chở hành khách, hàng hóa quá tải trọng quy định; không thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô; không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô; đậu, đỗ không đúng nơi quy định, đi sai phần đường, làn đường, không nhường đường cho xe sau xin vượt...; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép; cương quyết xử lý, trấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ.

Tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực trường học, không để xảy ra ùn tắc giao thông trong ngày khai giảng; kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động đưa đón học sinh bằng xe ô tô.

Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học triển khai “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường - tháng 9”, đẩy mạnh giáo dục kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh; tăng cường hướng dẫn học sinh chấp hành các quy tắc giao thông khi điều khiển xe máy điện, xe đạp điện để đảm bảo an toàn giao thông; tiếp tục triển khai việc ký cam kết chấp hành quy định an toàn giao thông giữa nhà trường, gia đình và học sinh; phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực cổng trường học và tiếp tục triển khai mô hình “Cổng trường an toàn”.

Phòng Văn hóa Thông tin và Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn trên các phương tiện thông tin, truyền thông của địa phương để nâng cao ý thức tự giác chấp hành của người dân; thực hiện quy định “Đã uống rượu, bia - không lái xe”, không sử dụng điện thoại khi lái xe, thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện, mặc áo phao đúng quy định khi đi đò, thuyền; tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, hạn chế đi lại bằng phương tiện cá nhân.

UBND các xã, thị trấn tiếp tục vận động các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia cảnh giới, hướng dẫn giao thông tại các điểm có nguy cao về tai nạn giao thông. Có biện pháp bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông cho học sinh đến trường, đặc biệt lưu ý đối với địa bàn thường xảy ra lũ lụt.

Kiểm tra di dời cây xanh, bảng hiệu che khuất tầm nhìn; xử lý những cây có nguy cơ ngã đổ trên các tuyến đường nội thị; tỉa cành, nhánh cây xanh ở khu vực trong và xung quanh trường học để đảm bảo an toàn...

Có phương án phân luồng giao thông, bố trí, sắp xếp việc đậu, đỗ xe trên một số tuyến đường giao thông, tại các điểm dịch vụ ăn uống, vui chơi, giải trí, cổng các trường học trên địa bàn một cách hợp lý; tập trung xử lý nghiêm, lập lại trật tự lòng, lề đường, ưu tiên sử dụng lề đường, vỉa hè cho người đi bộ.

Giao Ban An toàn giao thông huyện chỉ đạo, phối hợp các cơ quan chức năng; UBND các xã, thị trấn chủ động giải quyết, khắc phục kịp thời các sự cố, tai nạn, vướng mắc xảy ra; đồng thời, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các ban, ngành, địa phương; tổng hợp, báo cáo về UBND huyện kết quả thực hiện chỉ đạo trên.

THÂN THU HIỀN