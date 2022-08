Đảm bảo an toàn trật tự tại các bến xe, đơn vị kinh doanh vận tải dịp lễ 2/9

(LĐ online) - Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa yêu cầu các đơn vị trong ngành thực hiện một số nội dung nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Các đơn vị kinh doanh vận tải phải thực hiện nghiêm việc kê khai và niêm yết giá cước theo quy định

Theo đó, đối với các đơn vị kinh doanh vận tải đang khai thác tuyến cố định trên địa bàn, phối hợp với bến xe căn cứ vào nhu cầu đi lại xây dựng phương án tăng cường phương tiện trên tuyến do doanh nghiệp, hợp tác xã đang khai thác, báo cáo đến Sở GTVT hai đầu tuyến để tổng hợp và ban hành kế hoạch thực hiện chung. Căn cứ phương án tăng cường phương tiện đã thông báo đến Sở GTVT hai đầu tuyến và lưu lượng khách thực tế tại các bến xe, bến xe khách xác nhận chuyến xe tăng cường vào lệnh vận chuyển của đơn vị kinh doanh vận tải khai thác tuyến khi thực hiện. Xe sử dụng để tăng cường là xe đã được cấp phù hiệu “xe tuyến cố định”, “xe hợp đồng”, biển hiệu “xe ô tô vận chuyển khách du lịch” còn giá trị sử dụng.

Đồng thời, thực hiện nghiêm việc kê khai và niêm yết giá cước theo quy định; thực hiện các giải pháp bình ổn giá, bình ổn thị trường trong thời gian phục vụ. Phổ biến đến từng lái xe không được chở quá số lượng hành khách, nhân viên bán vé không lấy quá giá vé đã kê khai; Phối hợp đơn vị quản lý bến xe hai đầu tuyến cập nhật tình hình tổ chức vận tải hành khách theo tuyến cố định của Sở GTVT các tỉnh, thành phố nơi đến và thông tin đến hành khách; Có biện pháp quản lý chặt chẽ phương tiện và lái xe thuộc đơn vị; yêu cầu lái xe, nhân viên phục vụ chấp hành nghiêm nội quy, quy định của đơn vị về công tác an toàn giao thông; tổ chức kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện trước khi điều động tham gia hoạt động vận tải. Nhắc nhở lái xe đảm bảo xe hoạt động an toàn trên đường, không vận chuyển các loại hàng cấm, hàng dễ cháy nổ. Kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm đối với các lái xe sử dụng chất ma túy, uống rượu bia khi điều khiển phương tiện, chạy quá tốc độ quy định, tổ chức thực hiện đúng quy định về thời gian làm việc của lái xe.

Duy trì hoạt động của các thiết bị giám sát hành trình và camera đảm bảo truyền dẫn, lưu trữ đầy đủ các dữ liệu theo quy định; bố trí nhân viên thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động của phương tiện, tổng hợp các dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình trên phương tiện của đơn vị trong quá trình hoạt động, có trách nhiệm kịp thời phát hiện và cảnh báo về tốc độ khi lái xe vi phạm quy định; phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, báo cáo kịp thời về Sở GTVT.

Bên cạnh đó, đối với các đơn vị bến xe xây dựng và triển khai phương án phục vụ lễ đảm bảo an toàn, nâng cao năng lực và chất lượng phục vụ hành khách, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ, giảm thiểu tình trạng ùn tắc, chậm, huỷ chuyến và kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng tăng giá vé trái quy định.

Các bến xe phải kiểm tra chặt chẽ điều kiện an toàn giao thông của xe ô tô, kiểm tra điều kiện của lái xe, kiểm tra chất lượng dịch vụ vận tải, kiểm tra việc niêm yết giá vé, niêm yết các thông tin trên xe trước khi giải quyết cho xe xuất bến; đảm bảo thực hiện nghiêm quy trình an toàn giao thông và giải quyết cho xe ra, vào bến xe…

Chủ động phối hợp chặt chẽ địa phương và các lực lượng Thanh tra Sở GTVT, Cảnh sát giao thông, Công an địa phương đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự ở khu vực bến và xung quanh bến. Các đơn vị vận tải, các bến xe thường xuyên nhắc nhở hành khách đeo khẩu trang đầy đủ, khử khuẩn xe trước khi vận hành và tuân thủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19 của các cơ quan chức năng.

D.THƯƠNG