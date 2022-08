(LĐ online) - Ngày 19/8, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức Chiến dịch Hành quân Xanh năm 2022 tại xã Gia Hiệp (huyện Di Linh), hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/145 - 19/8/2022), 17 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2022).

Tặng quà cho hộ nghèo, gia đình khó khăn tại xã Gia Hiệp

Tại đây, Đoàn đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các cấp bộ Đoàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng; phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, Luật Bảo vệ và phát triển rừng; ma tuý và tác hại của ma tuý; các vấn đề chính trị, xã hội mà quần chúng, Nhân dân và thanh niên địa phương đang quan tâm; tổ chức hướng dẫn lái xe an toàn, thay nhớt xe miễn phí; khám chữa bệnh cho bà con Nhân dân, thực hiện công tác dân vận và phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Bên cạnh đó, đoàn đã thăm và tặng 150 phần quà, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Thông qua hoạt động, nhằm phát huy vai trò, năng lực và khả năng sáng tạo, xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của đoàn viên, thanh niên lực lượng Công an Nhân dân. Qua đó, tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của chiến sỹ Công an trong lòng Nhân dân.

HOÀNG YÊN