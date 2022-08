Lâm Đồng: Nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt cục bộ

* Đà Lạt mưa lớn kèm gió mạnh, nhiều cây xanh ngã đổ

(LĐ online) - Một cây thông 3 lá bật gốc đổ vắt ngang đường đèo Prenn (Phường 3, TP Đà Lạt) khiến giao thông ách tắc khoảng 30 phút. May mắn thời điểm cây thông ngã đổ không có phương tiện đi ngang qua. Trên một số tuyến đường địa bàn TP Đà Lạt, ít nhất 4 cây xanh cũng bị ngã đổ do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió mạnh.

Thông ngã đổ trên đèo Prenn sáng nay do mưa kèm gió mạnh đã được dọn dẹp cơ bản để các phương tiện lưu thông bình thường

Theo đó, rạng sáng ngày 9/8, một cây thông 3 lá lớn do mưa kéo dài đã bất ngờ bật gốc ngã vắt ngang đèo Prenn, đoạn đầu đèo cách đường Ba Tháng Tư khoảng 200m, thuộc địa bàn Phường 3, TP Đà Lạt. Ngay khi nhận được tin báo thông ngã ngang đường đèo, gây ách tắc giao thông tạm thời, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an TP Đà Lạt đã nhanh chóng có mặt cùng lực lượng chức năng liên quan phân luồng giao thông, phối hợp cắt cây thông ngã đổ để giải phóng hiện trường. Đến sáng cùng ngày, cây thông đã được di dời, các phương tiện có thể lưu thông bình thường. Ngoài cây thông đổ chắn ngang đèo Prenn, theo ghi nhận mưa kèm gió lốc do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên biển Đông (đêm 8 và rạng sáng 9/8) cũng khiến 4 cây xanh trên đường Nguyễn Hoàng, đường Trần Quốc Toản, đường đèo Tà Nung trên địa bàn TP Đà Lạt ngã đổ. Tuy không gây thiệt hại về người và tài sản nhưng cây đổ, cành khô gãy rơi xuống đường do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã làm ảnh hưởng việc đi lại của người dân và du khách trong thời gian ngắn.

Một cây thông nhỏ ngã đổ do mưa lớn trên đường Trần Quốc Toản, ven hồ Xuân Hương sáng nay

Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn Lâm Đồng, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành cơn bão số 2, dự báo trong những giờ tới, tỉnh Lâm Đồng có mưa nhiều nơi, rải rác có mưa vừa đến mưa to và dông. Nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt cục bộ xảy ra trên địa bàn tỉnh, đặc biệt các huyện, thành phố, như: Di Linh, TP Bảo Lộc, Bảo Lâm, Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên và khu vực lân cận (các vùng trũng thấp trong đô thị, vùng ven sông, suối nhỏ, vùng sườn đồi dốc) với cảnh báo báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

CHÍNH THÀNH