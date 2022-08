Người kỹ sư với những sáng kiến bạc tỷ

Giản dị, nhiệt thành, gắn bó suốt cuộc đời với công việc điện khí hóa xí nghiệp công nghiệp, anh Trần Đình Quảng - Quản đốc Phân xưởng Khí hóa than, Công ty Nhôm Lâm Đồng TKV luôn mày mò, cải tiến nhằm nâng cao hiệu suất công việc. Qua đó, đem lại những giải pháp cải tiến, giúp đơn vị tiết kiệm hàng tỷ đồng.

Anh Trần Đình Quảng kiểm tra đường ống

Đưa khách đi thăm Phân xưởng Khí hóa than, Công ty Nhôm Lâm Đồng, giữa những lò, những ống đốt cao ngất, anh Tường Thế Hà - Phó Giám đốc Công ty cho biết, năm 2021, một sáng kiến của anh Trần Đình Quảng đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm trên 1 tỷ đồng. Đó chính là sáng kiến Sử dụng hơi bão hòa phóng tán từ các bao hơi lò sinh khí cấp cho các hòm sứ để sấy sứ lên nhiệt độ >700C. Một giải pháp tưởng chừng rất đơn giản nhưng giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí, đồng thời thuận lợi hơn trong công việc.

Kỹ sư Trần Đình Quảng, với chất giọng Quảng Trị chia sẻ rất nhiệt thành về công việc của mình, về công việc điện khí hóa anh theo đuổi từ thời thanh niên. Đúng với cách tư duy của một kỹ sư điện, anh mô tả sáng kiến rất đơn giản. Theo thiết kế, dây chuyền sản xuất khí than tại Công ty Nhôm Lâm Đồng gồm 12 lò sinh khí. Dây chuyền sử dụng than 4B HG để sản xuất khí than. Khí than sau khi sản xuất được làm mát, làm sạch bằng các ống đứng đôi và tháp rửa, sau cùng được làm sạch bằng các lọc bụi tĩnh điện kiểu ướt và cấp đi tiêu thụ. Để đảm bảo cách điện giữa các điện cực sử dụng hệ thống sứ cao áp (mỗi lọc bụi có 3 hòm sứ), các hòm sứ này luôn được sấy nóng tới nhiệt độ >700C với mục đích chống hơi nước ngưng tụ làm mất cách điện. Theo thiết kế, các hòm sứ này được sấy nóng bằng hơi nước quá nhiệt lấy từ nhà máy nhiệt điện. Do lấy hơi từ nhà máy nhiệt điện nên ngoài chi phí tương đương 5 tấn hơi/giờ thì khi nhà máy nhiệt điện ngừng cấp hơi, hệ thống lọc bụi này cũng phải ngừng theo rất bất tiện và gây ảnh hưởng đến sản xuất.

Suy nghĩ cách nào để giảm chi phí và sự bất tiện khi ngừng sản xuất, anh Quảng nghĩ tới lượng hơi thừa từ các lò sinh khí của dây chuyền sản xuất khí than. Lượng hơi này nếu không sử dụng cũng lãng phí. Vì vậy, anh thử nghiệm sử dụng hơi bão hòa phóng tán từ các bao hơi lò sinh khí (mỗi lò có 1 bao hơi, hơi nước được sinh ra từ áo lò được tập trung vào bao hơi) cấp cho các hòm sứ để sấy sứ lên nhiệt độ >700C. Phương án thực hiện là dùng ống thép lớn nối từ ống tổng hơi nước từ các bao hơi lò sinh khí đến ống tổng cấp hơi cho các hòm sứ, sau khi đã cắt cô lập đường hơi nước từ nhà máy Nhiệt điện. Sáng kiến thành công hoàn hảo, các hòm sứ được sấy liên tục từ chính lò sinh khí của phân xưởng. Nhà máy nhiệt điện giảm hàng vạn tấn than cám/năm, đồng thời khi nhà máy ngừng sản xuất để bảo trì theo kế hoạch, sản xuất của phân xưởng khí hóa than không bị ảnh hưởng, các hòm sứ luôn bảo đảm được cách điện tốt nhất. Theo tính toán, mỗi năm sáng kiến này của anh Quảng giúp Công ty Nhôm Lâm Đồng tiết kiệm trên 1,3 tỷ đồng.

Không chỉ có năm 2021, từ năm 2019-2020, anh Trần Đình Quảng đã có nhiều sáng kiến hữu ích trong công việc, tiết kiệm hàng tỷ đồng/năm. Ông Tường Thế Hà - Phó Giám đốc công ty chia sẻ, trong công việc, anh Quảng là một kỹ sư năng nổ, nhiệt tình, một quản đốc phân xưởng tận tâm. Anh Quảng còn là một đảng viên gương mẫu, một Bí thư Chi bộ phân xưởng luôn quan tâm chỉ đạo và ủng hộ các hoạt động của Công đoàn phân xưởng; chỉ đạo chuyên môn phối hợp với công đoàn triển khai các công trình công đoàn, ít nhất 1 công trình/năm; chỉ đạo gắn kết các hoạt động công đoàn đồng nhất với các hoạt động của đoàn thanh niên và chuyên môn, tạo nên khối thống nhất cao. Người kĩ sư điện đã và đang gắn bó đời mình với nghiệp khai khoáng, với tiếng máy, hơi nóng, cùng đồng hành với Công ty Nhôm Lâm Đồng trên công trình khai thác quặng quý.

DIỆP QUỲNH