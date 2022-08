(LĐ online) - Ngày 31/8, Phòng Cảnh sát PCCC &CNCH đã cho ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, Điểm chữa cháy công cộng” tại thị trấn Liên Nghĩa, đồng thời tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tổ liên gia an toàn PCCC tham gia chữa cháy trong tình huống giả định

Tham gia chữa cháy tại cửa hàng bán đồ chơi trẻ em - đó là tình huống giả định được Tổ liên gia an toàn PCCC và điểm chữa cháy cộng đồng thực hiện trong buổi ra mắt. Theo đó, khi phát hiện cháy xảy ra tại khu vực bán hàng đồ chơi trẻ em, quà tặng lưu niệm Mickey House (TDP 4, thị trấn Liên Nghĩa), Tổ liên gia an toàn PCCC đã nhanh chóng báo động cháy, cắt điện, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu để chữa cháy; hướng dẫn cho người dân trong khu vực bị cháy thoát nạn ra nơi an toàn; tổ chức sơ cứu người bị thương, kiểm tra, điểm danh số lượng người đã thoát ra ngoài, di chuyển các tài sản; điện thoại báo cháy cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp qua số điện thoại 114.

Nhận được tin báo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai lực lượng, phương tiện CC & CNCH chuyên dùng tìm kiếm và cứu người bị nạn, di chuyển tài sản đến vị trí an toàn. Đồng thời, triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy và quyết định chiến thuật chữa cháy, ngăn chặn cháy lan, dập tắt đám cháy.

Sau thời gian ngắn, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Các đơn vị tham gia kịp thời phối hợp, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trong quá trình tập luyện.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC ra đời nhằm phát huy tính chủ động, tương trợ lẫn nhau giữa các gia đình trong một khu dân cư, thực hiện hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, với mục tiêu “từng nhà an toàn - từng khu phố an toàn - từng xã, phường an toàn”, nhằm đảm bảo an toàn cháy, nổ cho người dân trên địa bàn.

HOÀNG YÊN