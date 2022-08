Số ca mắc sốt xuất huyết tặng nhanh tại nhiều địa phương

(LĐ online) - Theo thống kê của ngành y tế các huyện Bảo Lâm, Di Linh, Đạ Tẻh và TP Bảo Lộc cho thấy, tình hình dịch sốt xuất huyết đang diễn biến hết sức phức tạp khi số ca bệnh liên tục tăng trong những ngày qua.

Phun xịt hóa chất tiêu diệt các ổ dịch sốt xuất huyết trên địa bàn xã Lộc Thanh (TP Bảo Lộc)

Ghi nhận của Trung tâm Y tế TP Bảo Lộc, từ đầu năm 2022 đến nay, toàn thành phố đã có 330 ca mắc sốt xuất huyết (tăng 280 ca so với cùng kỳ năm 2021) đến khám, điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn. Số ca mắc sốt xuất huyết tăng mạnh từ tháng 5 đến nay, với hơn 300 trường hợp mắc bệnh.

Tại huyện Bảo Lâm, số ca mắc sốt xuất huyết thống kê đến ngày 31/7 là 121 trường hợp (tăng 101 ca so với cùng kỳ năm 2021). Tương tự số ca mắc sốt xuất huyết tại huyện Di Linh đến nay là 297 trường hợp (tăng 274 trường hợp so với cùng kỳ năm 2021). Con tại huyện Đạ Tẻh con số này là 228 ca (tăng 40 ca so với cùng kỳ năm 2021).

Theo ngành y tế các địa phương, phần lớn các trường hợp mắc sốt xuất huyết đến khám, điều trị tại các cơ sở y tế đều có dấu hiệu sốt cao. Khi đến khám, đều được các y, bác sĩ chỉ định các phác đồ điều trị phù hợp và sớm khỏi bệnh.

Hiện tại, trước diễn biến phức tạp của thời tiết mưa, nắng thất thường là điều kiện để muỗi vằn sinh trưởng kéo theo quy cơ dịch bệnh sốt xuất huyết tiếp tục tăng cao trong thời gian tới. Ngành y tế các địa phương đang tập trung phun xịt hóa chất xử lý các ổ dịch sốt xuất huyết trên địa bàn; đồng thời, phối hợp cùng chính quyền các cấp, các đoàn thể tập trung xử lý tiêu diệt các ổ lăng quăng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết theo khuyến cáo của ngành y tế tới người dân địa phương; chủ động thu dọn phế thải tại các góc khuất; thường xuyên vệ sinh các dụng cụ chứa nước, bể nuối cá trong nhà… để phòng, chống sốt xuất huyết hiệu quả vì sức khỏe người bản thân, gia đình và cộng đồng.

KHÁNH PHÚC