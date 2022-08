Tăng cường phòng chống dịch bệnh, đảm bảo thường trực cấp cứu, an toàn thực phẩm dịp lễ 2/9

(LĐ online) - Ngày 24/8, Sở Y tế Lâm Đồng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, các hoạt động chuyên môn và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 2/9.

Dịp Lễ Quốc Khánh 2/9, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày (1 - 4/9), để đảm bảo công tác chuyên môn và an ninh, trật tự an toàn xã hội tại các đơn vị trong dịp nghỉ lễ, Sở Y tế Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới, nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm, vận động cán bộ công chức tham gia tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư. Tăng cường công tác kiểm tra và bảo vệ hệ thống kho tàng, phòng chống cháy nổ tại đơn vị trong các ngày nghỉ lễ.

Chủ động triển khai các biện pháp giám sát, phòng chống dịch bệnh như: Covid-19, Cúm A (H5N1), A (H1N1), sốt rét, tiêu chảy cấp, sốt xuất huyết, tay chân miệng và các bệnh dịch lưu hành tại địa phương. Thực hiện báo cáo ngay khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, báo cáo dịch bệnh và báo cáo hoạt động kiểm dịch y tế theo đúng quy định của Bộ Y tế. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất, trang thiết bị… theo phương châm “4 tại chỗ” để kịp thời xử lý dịch.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đẩy mạnh công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trước, trong các ngày nghỉ lễ tại các nhà hàng, khách sạn, các cơ sở chế biến thực phẩm, quán ăn tại các khu đông dân cư, đề phòng các trường hợp ngộ độc thức ăn xảy ra trong các ngày nghỉ lễ.

Sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu, điều trị bệnh nhân 24/24 giờ tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Các bệnh viện tuyến tỉnh và trung tâm y tế các huyện, thành phố sẵn sàng điều động các đội cấp cứu cơ động, phản ứng nhanh, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có các tình huống cấp cứu xảy ra. Có kế hoạch chuẩn bị, dự trữ thuốc, dịch truyền, máu và các phương tiện, trang thiết bị để phục vụ cấp cứu, khám chữa bệnh trong các ngày nghỉ lễ.

Tổ chức trực đầy đủ, bao gồm: Trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hành chính và trực bảo vệ. Danh sách cán bộ nhân viên trực cần được thông báo và niêm yết tại các khoa phòng. Các cán bộ trực phải đảm bảo thường trực 24/24 giờ và trực đúng vị trí.

Các cơ sở khám, chữa bệnh báo cáo hàng ngày tình hình khám, chữa bệnh cấp cứu, tai nạn, ngộ độc từ ngày 1/9 đến ngày 4/9. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm báo cáo ngay khi có tình hình dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm xảy ra trong dịp nghỉ lễ.

AN NHIÊN