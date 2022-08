Triển khai Mô hình Tổ Liên gia an toàn PCCC và Điểm chữa cháy công cộng

(LĐ online) - Ngày 15/8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC - CNCN), Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an các huyện, thành phố và chính quyền các địa phương trong tỉnh tiến hành bàn giao lắp đặt thí điểm hệ thống PCCC - CNCH theo Mô hình Tổ Liên gia an toàn PCCC và Điểm chữa cháy công cộng tại các khu dân cư có nguy hiểm cháy nổ cao.

Bàn giao Mô hình Điểm chữa cháy công cộng cho hộ dân Phường 1, TP Đà Lạt

Theo đó, Tổ Liên gia an toàn PCCC được thành lập từ 5 - 15 hộ gia đình liền kề nhau. Mỗi hộ trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá vỡ và lắp đặt 1 chuông báo cháy tại tầng 1 liên kết với các hộ trong tổ; đồng thời, lắp đặt 2 nút ấn, báo cháy ở trong nhà và ngoài hiên nhà ở các vị trí phù hợp để khi có sự cố cháy xảy ra, hộ dân ấn chuông báo cháy để cảnh báo cho các gia đình khác trong tổ và cùng nhau chủ động sử dụng các phương tiện chữa cháy tại gia đình mình để chữa cháy, cứu người bị nạn.

Trong khu liên gia sẽ thành lập 1 tổ PCCC cơ động, được hướng dẫn, trang bị kiến thức và tập huấn những kỹ năng cơ bản trong công tác PCCC - CNCH. Các thành viên trong hộ gia đình cài đặt và sử dụng thành thạo app “báo cháy 114” và “Help 114” để sử dụng tính năng “Tôi an toàn”, nhằm thông báo tình trạng an toàn khi có sự cố cháy, nổ, tai nạn xảy ra.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai Mô hình Điểm chữa cháy công cộng tại khu dân cư có hẻm tập trung nhiều nhà, tại các ngõ, hẻm sâu tập trung nhiều nhà (nhà ở hộ gia đình hoặc nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh) có chiều sâu từ 50 m trở lên, xe chữa cháy không tiếp cận được khi chẳng may xảy ra cháy.

Tại mỗi điểm chữa cháy công cộng được bố trí bình chữa cháy di động, nội quy quản lý, sử dụng phương tiện PCCC - CNCH và nhiều thiết bị chuyên dụng. Khi hỏa hoạn, người dân tại chỗ có thể sử dụng để chữa cháy, bảo vệ tính mạng và tài sản trước khi lực lượng chuyên nghiệp đến hiện trường.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng, tính năng nổi bật của các mô hình này nhằm phát huy tính chủ động, tương trợ lẫn nhau giữa các gia đình trong một khu dân cư, thực hiện hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, với mục tiêu “từng nhà an toàn - từng khu phố an toàn - từng xã, phường an toàn”, nhằm đảm bảo an toàn cháy, nổ cho người dân trên địa bàn.

Trước mắt, xây dựng thí điểm từ 1 đến 2 Mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC tại khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao và từ 3 đến 5 Mô hình Điểm chữa cháy công cộng ở các các ngõ, hẻm sâu tập trung nhiều nhà (nhà ở hộ gia đình hoặc nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh) có chiều sâu từ 50 m trở lên tại mỗi huyện, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh. Sau thời gian thí điểm sẽ tiến hành đánh giá rút kinh nghiệm và nhân rộng ra trên địa bàn toàn tỉnh.

HOÀNG YÊN