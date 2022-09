Bão số 4-Noru gây mưa rất to tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên

Từ ngày 28/9, mưa lớn có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ và Nam đồng bằng Bắc Bộ; đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trượt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng thấp.

Gió giật mạnh liên hồi kèm theo mưa lớn khu vực ven biển Mỹ Khê, Đà Nẵng

Tối 27/9, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, do ảnh hưởng của bão số 4, từ đêm 27/9 đến ngày 28/9, khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 250-350 mm, có nơi trên 450mm. Khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 300mm.

Từ ngày 28/9, mưa lớn có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ và Nam đồng bằng Bắc Bộ; đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trượt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng thấp.

Bên cạnh đó, từ 18 giờ 30 đến 23 giờ 30 ngày 27/9, khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 40-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng cục bộ tại các khu dân cư, vùng trũng thấp đối với các huyện: Triệu Phong, Vĩnh Linh (Quảng Trị), Nam Đông, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên-Huế), Sơn Trà, Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng).

Các huyện cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất và ngập úng: Hải Lăng, Gio Linh, Hướng Hóa, Đa Krông (Quảng Trị), Phú Lộc, Phong Điền, Quảng Điền, Hương Thủy, A Lưới (Thừa Thiên-Huế); Ngũ Hành Sơn (thành phố Đà Nẵng); Núi Thành, Quế Sơn, Duy Xuyên, Phước Sơn, Thăng Bình, Bắc Trà My, Nam Trà My, Nam Giang, Tây Giang (Quảng Nam); Trà Bồng, Sơn Hà, Ba Tơ, Sơn Tây (Quảng Ngãi). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, bão số 4 đã qua giai đoạn mạnh nhất và khoảng cách từ tâm bão đến đất liền là hơn 100km về phía Đông. Đêm 27/9, bão số 4 sẽ ảnh hưởng tới khu vực các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai.

Đêm 27 và sáng sớm ngày 28/9, bão số 4 đi vào đất liền gây gió mạnh hầu khắp các khu vực Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum và Gia Lai, sau đó, bão di chuyển sang khu vực Nam Lào, lúc này cường độ bão tác động đến đất liền nước ta giảm dần.

"Hoàn lưu sau bão sẽ gây mưa lớn ở các tỉnh Trung Trung Bộ và mở ra cả khu vực Bắc Trung Bộ như Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa," ông Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, để chủ động ứng phó với bão, mưa lũ, các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền và người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại; kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra.

Các địa phương tổ chức khơi thông dòng chảy, xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ giờ đầu; sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất; gia cố, bảo vệ hồ ao nuôi thủy sản, thu hoạch hoa màu, cây trồng đến thời kỳ thu hoạch... để hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Các địa phương thông báo cho các chủ đầu tư có công trình đang xây dựng ven sông, trên sông, trong phạm vi bảo vệ đê điều; các chủ phương tiện vận tải thủy, khai thác khoáng sản biết thông tin về mưa, lũ để chủ động có biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình.

Các địa phương rà soát, sẵn sàng bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn phân luồng giao thông các khu vực ngập lụt, chia cắt; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn... chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với cơ quan thông tin truyền thông, đặc biệt là hệ thống thông tin cơ sở, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn kỹ năng ứng phó mưa lớn, lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất cho cộng đồng...

(Theo Vietnam+)