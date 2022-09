Đạ Huoai: Ra mắt Mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và Điểm chữa cháy công cộng

(LĐ online) - Ngày 7/9, Công an huyện Đạ Huoai đã tổ chức lễ ra mắt Mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và Điểm chữa cháy công cộng tại Tổ 9, thị trấn Mađaguôi.

Công an huyện Đạ Huoai hướng dẫn người dân sử dụng phương tiện chữa cháy đặt tại Điểm chữa cháy công cộng

Mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy gồm 2 tổ được thành lập tại đường Hai Bà Trưng với sự tham gia của 27 gia đình là những hộ dân có nhà để ở kết hợp kinh doanh, buôn bán. Điểm chữa cháy công cộng được đặt tại hẻm số 46 Hai Bà Trưng. Mô hình đảm bảo theo yêu cầu, hướng dẫn của Công an tỉnh Lâm Đồng.

Theo Công an huyện Đạ Huoai thì việc xây dựng Mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và Điểm chữa cháy công cộng có ý nghĩa đặc biệt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Thông qua mô hình nhằm nâng cao ý thức tự giác của quần chúng Nhân dân trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự nhất là các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Nâng cao ý thức cảnh giác của người dân với những nguy cơ cháy nổ thường trực xảy ra trong khu dân cư.

Đồng thời, mô hình cũng góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng Nhân dân tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ. Vận động người dân tích cực tham gia các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và tự giác chấp hành các quy định về phòng chống cháy, nổ góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

