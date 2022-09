Đà Lạt: Mưa lớn, cả trăm hộ dân bị ngập cục bộ

(LĐ online) - Cơn mưa lớn chỉ kéo dài khoảng 40 phút nhưng khiến nhiều hộ dân sinh sống tại đường Phan Đình Phùng, Phường 2 (TP Đà Lạt) bị ngập nặng.

Cả trăm hộ dân trên đường Phan Đình Phùng, đặc biệt là các tuyến đường hẻm kết nối bị ngập cục bộ chiều nay

Theo ghi nhận chiều 1/9, khoảng 15h, một trận mưa lớn kéo dài khoảng hơn 40 phút nhưng làm ngập cục bộ nhiều đoạn đường Phan Đình Phùng. Riêng đối với các con hẻm nhỏ, có mặt đường hẻm thấp hơn với mặt đường chính Phan Đình Phùng, nước tràn vào làm ngập nặng cả trăm hộ dân hơn 1 giờ đồng hồ.

Bị nặng nhất là 23 hộ dân tại hẻm 259, Tổ 6, đường Phan Đình Phùng. Theo ông Trần Phúc (68 tuổi), hộ dân có nhà trong hẻm 259 cho hay thời điểm trên mưa lớn, nước thành dòng lớn từ đường Phan Đình Phùng (cao hơn mặt đường hẻm 259 khoảng 20 tới 30cm) đổ vào hẻm. Chỉ trong khoảng hơn 10 phút, nước tràn vào nhà dân, ngập so với nền nhà từ 50 tới 70cm, tuỳ độ cao nền nhà từng hộ dân. Trong khi đó, hệ thống thoát nước con hẻm này đang gặp sự cố hơn 1 năm nay nên gần như bị tắc nghẽn, tiêu thoát rất chậm.

Toàn bộ vật dụng trong nhà ông Phúc cũng như các hộ dân liền kề đều bị ngâm nước, hư hại nhẹ. Trước đó, mưa lớn chỉ gây ngập các tuyến hẻm, tràn vào nhà ngập tầm 20 tới 40cm cm, sau đó khoảng 30 phút nước rút đi hết.

Trong khi đó, ở ngay mặt tiền đường Phan Đình Phùng nhưng nhà ông Trần Văn Hộ, bị nước tràn vào nhà ngập hơn 50cm, ông cho biết chưa khi nào mưa lớn lại gây ngập nặng như lần này. Toàn bộ xe máy để ngay vìa hè trước nhà theo ông Hộ cũng bị ngập gần hết bánh xe. Rất nhiều hộ dân tại đường Phan Đình Phùng khi nghe bị ngập cục bộ nặng phải bỏ dở công việc chạy về nhà lo dọn dẹp đồ đạc vật dụng, tát nước từ nhà ra đường khi nước dần rút.

Ông Nguyễn Kỳ Quân, Chủ tịch UBND Phường 2 cho biết, do lượng mưa quá lớn khiến một số tổ dân phố, kể cả đường Phan Đình Phùng đoạn ngã 3 chùa bị ngập cục bộ nặng trong chiều nay. Riêng các tuyến hẻm thống kê sơ bộ có khoảng 70 nhà dân bị ngập cục bộ. Tới khoảng hơn 16h, hầu hết các điểm ngập cục bộ nước đã tiêu thoát hết ra suối Phan Đình Phùng. Đối với các hộ trong hẻm bị ngập nặng, sau khi nhận được thông báo từ người dân, lực lượng dân quân, Công an Phường 2 đã tới hỗ trợ di chuyển, dọn dẹp đồ đạc cũng như xử lý các hư hại một số công trình công cộng do mưa ngập cục bộ gây ra.

Theo ghi nhận, nhiều tuyến đường khác như Ngô Văn Sở, Tô Ngọc Vân, Trương Văn Hoàn,….cũng bị ngập cục bộ do mưa lớn. Nhiều diện tích rau màu người dân trồng ven suối cũng bị ngập úng. Hiện, cơ quan chức năng địa phương đang thống kê thiệt hại do trận mưa chiều nay gây ra.

C.THÀNH