Hội thi Tìm hiểu chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa phối hợp với Cục An toàn Lao động (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), Trung tâm Hỗ trợ pháp luật và Phát triển nguồn nhân lực (Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam) tổ chức Hội thi Tìm hiểu về chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Các đội tham gia phần thi năng khiếu

Các đội tham gia đã trải qua 4 phần thi chính, gồm: chào hỏi, lý thuyết, tình huống và năng khiếu. Nội dung thi chủ yếu xoay quanh những hiểu biết của doanh nghiệp về chế độ, chính sách pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp như: xây dựng nền nếp về an toàn lao động, việc thực hiện nội quy, quy chế ở cơ quan, đơn vị; tác phong, thái độ của người lao động với công tác an toàn vệ sinh lao động, việc thực hiện hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động tại đơn vị, hiểu biết về chính sách, pháp luật bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp…

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho Công ty Thủy điện Đồng Nai 3 - 4; giải Nhì thuộc về Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - Vinacomin và giải Ba được trao cho Công ty Viễn thông Lâm Đồng.

Hội thi được tổ chức nhằm nâng cao sự hiểu biết của người sử dụng lao động và người lao động về công tác an toàn lao động - vệ sinh lao động nói chung và chính sách về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nói riêng, đảm bảo những quyền lợi thiết thực cho người lao động tại doanh nghiệp. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp gặp gỡ, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm trong việc thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động.

N.MINH