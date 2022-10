''Cầu nối'' giữa công an cơ sở với dân

Nhằm tạo kênh thông tin trao đổi, tuyên truyền và kịp thời tiếp nhận mọi phản ánh của người dân, thời gian qua, Công an xã Mỹ Đức (huyện Đạ Tẻh) đã triển khai Mô hình “Zalo - Kết nối phòng, chống tội phạm, xây dựng nông thôn mới nâng cao” và qua đó từng bước trở thành “cầu nối” giúp lực lượng chức năng ngày càng gắn kết chặt chẽ hơn với người dân từ cơ sở.

Công an xã Mỹ Đức hướng dẫn người dân sử dụng Zalo

Thiếu tá Nguyễn Phúc Sơn - Trưởng Công an xã Mỹ Đức cho biết: Hiện nay, ứng dụng công nghệ thông tin đã và đang đi sâu vào cuộc sống và kết nối đông đảo quần chúng Nhân dân, cán bộ, đảng viên… Từ khi Công an huyện có hướng dẫn thành lập Mô hình “Kết nối Zalo - Phòng, chống tội phạm, đẩy lùi COVID-19” thì Công an xã đã tập trung phát triển, nâng cao hiệu quả của mô hình này để tương tác với Nhân dân. Hiện, mô hình có tên gọi chính thức là “Zalo - Kết nối phòng, chống tội phạm, xây dựng nông thôn mới nâng cao”. Ngay từ ban đầu, Công an xã đã xác định đây là kênh quan trọng để kết nối thông tin, tiếp nhận tin báo, tuyên truyền cho Nhân dân các quy định của pháp luật hiện hành và các chính sách của địa phương.

Để công tác tuyên truyền được dễ tiếp cận, Công an xã Mỹ Đức đã xây dựng các bảng tin bằng infographic (đồ họa thông tin) - đây là sự kết hợp ngắn gọn giữa thông tin với hình ảnh minh họa kèm theo màu sắc sinh động và bắt mắt; từ đó có thể truyền đạt thông tin nhanh gọn và rõ ràng hơn cho người đọc. Cùng với đó, với các thiết kế nói trên, những thông tin phức tạp sẽ được biến đổi thành ký hiệu, hình ảnh, biểu tượng ngắn gọn, súc tích, được sắp xếp khoa học, mạch lạc, tạo cho người tiếp cận không bị nhàm chán và hiệu quả tiếp cận trở nên dễ hiểu, dễ tuyên truyền và chia sẻ.

Được thành lập và bắt đầu triển khai từ ngày 1/9/2021, mô hình đang điều hành 12 nhóm zalo; trong đó 11 nhóm của 11 thôn, và một nhóm điều hành với tổng số 738 tài khoản thường trực. Đến cuối tháng 7/2022, Ban Điều hành mô hình đã đăng tải hơn 300 bài viết tuyên truyền về pháp luật, các quy định của địa phương; tiếp nhận 61 tin báo, phản ánh của Nhân dân về tình hình an ninh trật tự, tình hình dịch bệnh, phối hợp với Công an thị trấn làm rõ 2 vụ vi phạm an ninh trật tự tại cơ sở, trả lời hàng ngàn lượt thắc mắc, ý kiến hỏi đáp của người dân.

Công an huyện Đạ Tẻh cho biết, toàn huyện hiện đã xây dựng nhóm Zalo tại 100% thôn, tổ dân phố và trường THPT với 89 nhóm, thu hút trên 3.871 người tham gia. Trong 6 tháng đầu năm, Đội Xây dựng Phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện đã cung cấp cho ban, ngành, đoàn thể, công an các xã, thị trấn, các trường THPT 34 tài liệu poster tuyên truyền; phối hợp cùng công an xã, thị trấn xây dựng 227 bài tuyên truyền thu hút gần 81.792 lượt người quan tâm, tương tác.

Trưởng Công an xã Mỹ Đức thông tin thêm, hiện nay, Mô hình “Zalo - Kết nối phòng, chống tội phạm, xây dựng nông thôn mới nâng cao” đã được triển khai đến lực lượng công an và hệ thống chính trị ở thôn, buôn trên địa bàn xã. Đây là nơi giúp Công an xã cập nhật tin tức liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn xã, huyện, tỉnh... Tại đây, người dân có thể phản ánh, kiến nghị, báo tin tố giác tội phạm, phản ánh thái độ, trách nhiệm phục vụ Nhân dân của cán bộ, chiến sĩ Công an xã hoặc công chức xã bằng cách gọi điện thoại hay qua zalo cho chính lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, hoặc trưởng công an xã. Bên cạnh đó, công dân có thể tìm hiểu, tra cứu các thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký thường trú, tạm trú, cấp căn cước công dân... thông qua trang Zalo này.

Theo đánh giá của đại diện các thôn, buôn trên địa bàn xã Mỹ Đức, từ khi có mô hình này, việc trao đổi các nội dung liên quan đến đảm bảo an ninh trật tự được thực hiện nhanh chóng, tiết kiệm thời gian. Thay vì tổ chức các cuộc họp để tuyên truyền miệng thì nay những nội dung này sẽ được đăng lên các nhóm Zalo. Việc sử dụng mạng Zalo để cập nhật thông tin cách thức đơn giản nhưng hiệu quả, truyền tải sinh động cả hình ảnh, âm thanh.

Khác với trước đây người dân phải nắm bắt thông tin từ nhiều nguồn tin, thì nay, chị Ka Hái (ở buôn Con Ó) chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh, truy cập trang Zalo của Công an xã để cập nhật các thông tin cần biết. Chị Ka Hái cho biết: “Qua kết nối nhóm Zalo của Công an xã, tôi thấy rất an tâm về tình hình an ninh trật tự, các thủ tục hành chính, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn. Thông tin của Công an xã truyền tải đến người dân rất nhanh chóng, kịp thời, dễ hiểu, nên ý thức chấp hành pháp luật của người dân ngày càng được nâng cao, đặc biệt là người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

Việc sử dụng mạng xã hội Zalo để kết nối với Nhân dân đã và đang giúp lực lượng công an gần dân, sát cơ sở, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của quần chúng Nhân dân, đồng thời phát huy vai trò của quần chúng Nhân dân trong tố giác và đấu tranh phòng, chống tội phạm. Mô hình cũng đã góp phần tạo thuận tiện cho việc giải quyết các thủ tục hành chính; xây dựng hình ảnh Công an xã gần gũi, thân thiện; qua đó vận động người dân tích cực tham gia Phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc.

T.T.HIỀN