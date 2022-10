Đà Lạt: Biểu dương 5 cá nhân tích cực phòng, chống tội phạm và có cử chỉ đẹp

(LĐ online) - Chiều 24/10, UBND TP Đà Lạt đã tổ chức biểu dương, khen thưởng 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào phòng, chống tội phạm và có hành động, cử chỉ đẹp trong đời sống xã hội.

Bà Trần Thị Vũ Loan trao giấy khen của Chủ tịch UBND TP Đà Lạt cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào phòng, chống tội phạm và có hành động, cử chỉ đẹp trong đời sống xã hội

Cụ thể, trong phong trào phòng, chống tội phạm: có 4 cá nhân được khen thưởng, gồm: Trung úy Đoàn Xuân Dũng - cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự, Công an TP Đà Lạt; Đại úy Lê Duy Quang - Phó trưởng Công an phường 4, Đại úy Nguyễn Minh Hiếu - cán bộ Công an phường 4, TP Đà Lạt và ông Nguyễn Mạnh Hưng - Đội xung kích phòng chống tội phạm TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Liên quan đến thành tích của các cá nhân trong phòng chống tội phạm, tháng 10/2022, Công an phường 4 đã tiến hành soát xét, kiểm tra 56 lượt nhà trọ, 86 lượt nhà cho thuê nguyên căn. Qua đó, đã phát hiện, xử lý 3 trường hợp vi phạm không đăng ký tạm trú. Đặc biệt, phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Qua quá trình đấu tranh, 2 đối tượng đã khai nhận có sử dụng ma tuý. Công an phường 4 đã tiến hành thu giữ tang vật và lập biên bản bắt người.

Vụ thứ hai, vào lúc 7 giờ, ngày 10/10/2022, lực lượng trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự, Công an TP Đà Lạt nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 2 chiếc xe máy. Qua rà soát, các đối tượng nghi vấn, phát hiện 2 đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn vừa chấp hành xong án phạt tù về tội trộm cắp tài sản.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, Đội Cảnh sát Hình sự nhanh chóng kết hợp cùng với Đội Xung kích phòng chống tội phạm TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai chốt chặn tại khu vực Ngã ba Dầu Giây và bắt giữ được 2 đối tượng cùng xe tang vật của vụ án.

Còn đối với hành động, cử chỉ đẹp trong đời sống xã hội, chiều tối ngày 13/9/2022, vợ chồng ông Ang Khim Hwa (quốc tịch Malaysia) làm mất chiếc điện thoại chứa nhiều dữ liệu quan trọng. Đúng lúc đó chị Nguyễn Thị Mỹ Trinh là nữ tài xế Lado taxi chi nhánh Đà Lạt, người buổi chiều cùng ngày đã chở vợ chồng ông Ang Khim Hwa đi công việc đã tự tìm tới khách sạn nơi vợ chồng ông Ang Khim Hwa ở để hỏi tìm người mất điện thoại. Nhờ lòng tốt của chị Trinh, vợ chồng ông Ang Khim Hwa nhận lại chiếc điện thoại của mình.

Sau khi trao các Quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND TP Đà Lạt đối với các cá nhân, bà Trần Thị Vũ Loan - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt, khẳng định: Thông qua khen thưởng lần này nhằm kịp thời động viên cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; đồng thời lan tỏa những hành động, cử chỉ đẹp để góp phần giữ gìn và phát huy phong cách người Đà Lạt “Hiền hòa - Thanh lịch - Mến khách”.

ĐAM TRỌNG