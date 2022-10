Đơn Dương: Triển khai Mô hình ''Tổ Liên gia an toàn PCCC'' và ''Điểm chữa cháy công cộng''

Để tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư, Mô hình “Tổ Liên gia phòng cháy, chữa cháy” và “Điểm chữa cháy công cộng” đã được triển khai tại huyện Đơn Dương. Hai mô hình này được xem là cánh tay nối dài của lực lượng phòng cháy, chữa cháy (PCCC), góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Mô hình “Tổ Liên gia an toàn PCCC” tại hẻm 8, đường Nguyễn Chí Thanh, Nghĩa Lập 3, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương

Mới đây, UBND thị trấn Thạnh Mỹ đã phối hợp cùng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an huyện Đơn Dương) tiến hành thí điểm mô hình an toàn PCCC theo phương thức liên gia - tức là liên kết các thiết bị an toàn PCCC giữa các gia đình sống gần nhau. Theo đó, Tổ Liên gia an toàn PCCC được thành lập từ 5 - 15 hộ gia đình liền kề nhau. Mỗi hộ trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá vỡ và lắp đặt 1 chuông báo cháy tại tầng 1 liên kết với các hộ trong tổ; đồng thời, lắp đặt 2 nút ấn, báo cháy ở trong nhà và ngoài hiên nhà ở các vị trí phù hợp để khi có sự cố cháy xảy ra, hộ dân ấn chuông báo cháy để cảnh báo cho các gia đình khác trong tổ và cùng nhau chủ động sử dụng các phương tiện chữa cháy tại gia đình mình để chữa cháy, cứu người bị nạn.

Trong khu liên gia sẽ thành lập 1 tổ PCCC cơ động, được hướng dẫn, trang bị kiến thức và tập huấn những kỹ năng cơ bản trong công tác PCCC - CNCH. Các thành viên trong hộ gia đình cài đặt và sử dụng thành thạo app “Báo cháy 114” và “Help 114” để sử dụng tính năng “Tôi an toàn”, nhằm thông báo tình trạng an toàn khi có sự cố cháy, nổ, tai nạn xảy ra.

Đối với “Điểm chữa cháy công cộng”, tại mỗi điểm được bố trí bình chữa cháy di động, nội quy quản lý, sử dụng phương tiện PCCC - CNCH và nhiều thiết bị chuyên dụng. Khi hỏa hoạn, người dân tại chỗ có thể sử dụng để chữa cháy, bảo vệ tính mạng và tài sản trước khi lực lượng chuyên nghiệp đến hiện trường.

Mô hình “Tổ Liên gia an toàn PCCC” do Bộ Công an phát động trên phạm vi toàn quốc nhằm mục tiêu báo động kịp thời, sẵn sàng về phương tiện, nhanh chóng huy động người dân tham gia chữa cháy, chớp lấy "thời điểm vàng", sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi có cháy nổ xảy ra tại khu dân cư, nhà ở.

Ngoài ra, mô hình còn góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý các tình huống, cháy nổ cho quần chúng Nhân dân nhằm kịp thời xử lý, dập tắt các sự cố cháy, nổ khi mới phát sinh, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Từ nay đến cuối năm 2022, Công an huyện Đơn Dương tiếp tục khảo sát và tham mưu UBND huyện triển khai các “Tổ Liên gia phòng cháy, chữa cháy” và các “Điểm chữa cháy công cộng” trên toàn địa bàn huyện.

Ông Dương Đức Đại - Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương cho biết: Địa phương đã chọn thị trấn Thạnh Mỹ làm điểm để triển khai Mô hình “Tổ Liên gia an toàn PCCC”. Mỗi xã, thị trấn còn lại chọn 1 khu dân cư để triển khai xây dựng Mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”. Thông qua hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Công an huyện đã trang bị những kiến thức về các biện pháp PCCC, kỹ năng thoát nạn, xử lý khi có sự cố cháy, nổ xảy ra, hướng dẫn các gia đình thực hiện quy định về an toàn PCCC trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó, huyện cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phát động đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia xã hội hóa công tác PCCC, xây dựng Phong trào Toàn dân tham gia PCCC, hướng tới nhân rộng mô hình ra các khu dân cư trên địa bàn. Song song đó, đổi mới công tác tuyên truyền, xây dựng Phong trào “Toàn dân tham gia PCCC” gắn với thực hiện hiệu quả Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tiếp tục phối hợp giữa lực lượng công an và chính quyền các địa phương theo dõi, đánh giá một cách thực chất hiệu quả của mô hình, bổ sung những hạn chế và tiếp tục phát huy những mặt tích cực, nhân rộng mô hình trên địa bàn.

DIỄM THƯƠNG