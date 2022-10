Giải cứu thanh niên bị tâm thần leo lên đỉnh tượng đài tại chợ Đà Lạt

(LĐ online) - Chiều 18/10, Trung tá Đỗ Ngọc Hoà - Trưởng Công an Phường 1 (TP Đà Lạt) cho biết đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương giải cứu thành công một thanh niên bị bệnh tâm thần leo lên đỉnh tượng đài khu vực vòng xoay trước chợ Đà Lạt.

Lực lượng chức năng giải cứu thanh niên bị bệnh tâm thần leo lên đỉnh tượng đài tại chợ Đà Lạt

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 18/10, nhiều người dân phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện bất thường leo lên nóc tượng đài cao khoảng gần 10m trước chợ Đà Lạt nên báo lực lượng chức năng.

Sau khi nhận được thông tin, Công an Phường 1 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an Lâm Đồng cùng tiến hành các biện pháp thuyết phục nam thanh niên leo xuống. Tuy nhiên, sau hơn 1 giờ thuyết phục không thành, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã dùng thang, xe chuyên dụng đưa thành công nam thanh niên xuống đất an toàn và bàn giao cho Công an Phường 1.

Trung tá Đỗ Ngọc Hoà cho biết thanh niên leo lên đỉnh tượng đài có tên L.X.L (33 tuổi, quê quán thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). Ngay khi đưa được thanh niên có biểu hiện bất thường xuống đất an toàn, Đội Cảnh sát ma tuý - Công an TP Đà Lạt đã tiến hành kiểm tra nhanh đối với thanh niên này và cho kết quả âm tính với chất ma tuý. Qua xác minh nhân thân tại thị xã Kỳ Anh, được biết anh L. là bệnh nhân tâm thần.

C.THÀNH