Kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại chợ Liên Nghĩa

(LĐ online) - Nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy nổ gây ra, Công an huyện Đức Trọng do đồng chí Lê Thái - Trưởng Công an huyện, làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ tại chợ Liên Nghĩa, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng.

Chợ Liên Nghĩa có khoảng 630 ki-ốt, kinh doanh tại 3 khu chợ, với các loại mặt hàng kinh doanh chủ yếu như: May mặc, hàng mã, hàng nhựa tổng hợp và các đồ dùng sinh hoạt được làm bằng các chất dễ cháy. Do vậy, Ban quản lý (BQL) chợ Liên Nghĩa đã thành lập đội PCCC - CNCH; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức PCCC cho các hộ kinh doanh tại chợ; đầu tư kinh phí tu sửa cơ sở vật chất, mua 200 bình chữa cháy và ban hành các nội quy, quy định về an PCCC - CNCH.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế cho thấy, công tác tuyên truyền của Ban quản lý chợ đến các hộ tiểu thương còn hạn chế, qua loa, đa số các tiểu thương còn chưa biết sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, sử dụng thiết bị điện không đảm bảo an toàn, bố trí hàng hóa lấn chiếm lối thoát nạn. Tại các khu vực tuyến đường trục chính của chợ, cổng chợ còn hiện tượng xe máy, mái che, hàng hóa sử dụng lấn chiếm đường đi không đảm bảo cho xe chữa cháy hoạt động khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Bên cạnh đó, toàn bộ các hộ tiểu thương còn sử dụng các các thiết bị điện chưa được luồn trong ống bảo vệ cách điện, tự ý câu, mắc các ổ cắm điện, không gắn cố định trên tường không cháy; hàng hóa để che lấp các ổ cắm điện gây mất an toàn về PCCC trong sử dụng điện, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ cao do sự cố chập điện. Nhiều tiểu thương bố trí vật tư, hàng hóa lấn chiếm hành lang, lối đi, gây cản trở lối thoát nạn, công tác chữa cháy và di chuyển tài sản khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Trước thực trạng trên, Công an huyện Đức Trọng đã yêu cầu BQL chợ Liên Nghĩa giải toả ngay các tuyến đường, hành lang chợ, lối đi… Mặt khác, yêu cầu các hộ tiểu thương khắc phục ngay các hạn chế đã nêu trong sử dụng thiết bị điện. BQL chợ cần khẩn trương tổ chức tập huấn, tuyên truyền và hướng dẫn cụ thể các quy định về PCCC cho các hộ tiểu thương.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Công an huyện Đức Trọng đã kiểm tra 160 cơ sở, ra quyết định xử phạt hành chính đối với 29 cơ sở vi phạm, với tổng số tiền phạt là gần 57 triệu đồng; tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với 3 cơ sở có vi phạm đặc biệt nghiêm trọng về PCCC.

N.MINH