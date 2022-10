Phân cấp đăng ký xe mô tô tại các xã: Bước cải cách mạnh mẽ về thủ tục hành chính

Hơn 3 tháng qua, Công an tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện phân cấp cho công an cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo thông tư của Bộ Công an tại 86 xã và 12 điểm cấp huyện. Đây có thể nói là quyết tâm lớn trong cải cách thủ tục hành chính theo hướng có lợi cho người dân, giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí đi lại khi giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện.

Hướng dẫn người dân kiểm tra thông tin trên máy tính khi đến đăng ký xe mô tô tại xã Pró

• TIỆN LỢI, NHANH GỌN, MINH BẠCH

Từ ngày 21/5, Công an tỉnh đã chính thức triển khai phân cấp việc đăng ký, cấp biển số xe ô tô, mô tô cho tổ chức, cá nhân tại một số địa phương đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định ở 60 xã và 12 điểm cấp huyện. Theo đó, công an cấp xã được đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy; tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc thường trú tại địa phương. Đây là một trong những bước tiến quan trọng trong công tác cải cách thủ tục hành chính với phương châm “Vì Nhân dân phục vụ” của lực lượng công an.

Xã Tân Hà, huyện Lâm Hà là một trong những xã được triển khai ngay từ đợt đầu. Để thực hiện nhiệm vụ này, lực lượng Công an xã đã cử cán bộ tham gia tập huấn nghiệp vụ do Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tổ chức tại Đà Lạt. Trang thiết bị tại trụ sở Công an xã cũng được quan tâm trang bị tương đối đồng bộ nên cán bộ, chiến sĩ mặc dù phải kiêm nhiệm thêm việc nhưng đến nay đã khá thành thạo việc và thực hiện tốt nhiệm vụ.

Chị Nguyễn Ánh (Lâm Hà) chia sẻ: “Đăng ký thủ tục giấy tờ xe mô tô tại xã tiện hơn cho người dân rất nhiều, vừa gần nhà, lại ít người nên không phải chờ đợi lâu. Nếu trước đây đi làm giấy tờ xe phải ra tận huyện, ngồi chờ rất lâu, có khi mất cả ngày mới xong thì làm ở xã chúng tôi chỉ mất đúng 10 phút là đã bấm được biển số mang về”.

Sau kết quả rất tốt của đợt 1, ngày 1/10, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục triển khai phân cấp đăng ký xe mô tô thêm ở 26 xã trên địa bàn tỉnh. Ghi nhận của phóng viên, hầu hết người dân đều bày tỏ phấn khởi và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an xã và sự tiện lợi khi được làm thủ giấy tờ xe ngay tại địa phương mình.

Tại huyện Đơn Dương, địa bàn khá đông dân cư, có 8 xã và 2 thị trấn với 61% người đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống người dân ngày càng khá giả, đường giao thông thuận tiện nên các phương tiện giao thông cũng phát triển khá nhanh. Chính vì vậy, việc triển khai thực hiện phân cấp đăng ký xe máy ở các xã đã tạo thuận lợi rất lớn cho người dân. Sau đợt 1 triển khai vào ngày 21/5 khá tốt, việc triển khai tiếp đợt 2 này đã được lên kế hoạch nên diễn ra rất trôi chảy. Đơn Dương là huyện có 100% số xã đủ tiêu chuẩn đã có điểm đăng ký.

• NHÂN DÂN ĐỒNG TÌNH ỦNG HỘ

Thiếu tá Tạ Bố Hoàng - Trưởng Công an xã Pró, Đơn Dương cho biết: “Để hoạt động giải quyết thủ tục hành chính được diễn ra thuận lợi, Công an huyện đã chỉ đạo và cử cán bộ hướng dẫn Công an xã chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, tập huấn nghiệp vụ cụ thể, cử cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm trực hướng dẫn thực hiện. Công an xã cũng phối hợp với cấp ủy chính quyền tổ chức tuyên truyền về chủ trương này nên bà con ngay trong ngày đầu tiên đã đến rất đông để làm thủ tục đăng ký và bấm số. Nhờ tập huấn kỹ về nghiệp vụ và chuẩn bị chu đáo về trang thiết bị nên mọi việc ngay trong ngày đầu tiên diễn ra nhanh chóng, trôi chảy, bà con và cả cán bộ trực tiếp tiếp nhận và xử lý hồ sơ đều rất phấn khởi”.

Thực tế việc cấp giấy chứng nhận đăng ký, cấp biển số xe hiện nay nhanh hơn rất nhiều khi mà hệ thống dữ liệu dân cư đã được số hóa. Người dân không cần phải mang theo hộ khẩu, giấy tờ các loại như trước đây mà chỉ cần cầm theo giấy tờ xe và chỉ trong vòng một vài phút đã có thể hoàn thành việc đăng ký và bấm số. Anh Lê Văn Long, xã Pró cho biết: “Tôi mua xe máy và cũng đã đi làm thủ tục nhiều lần rồi. Nhưng lần này làm thủ tục tại xã rất thuận tiện. Tôi thậm chí còn không cần phải mang theo sổ hộ khẩu, mọi thông tin đều đã được số hóa hết nên rất tiện và nhanh”.

Đánh giá về những kết quả sau 2 đợt triển khai, Trung tá Đoàn Mạnh Toàn - Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông cho biết: “Qua 2 đợt triển khai, đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 86 xã đủ điều kiện đã được phân cấp đăng ký xe mô tô và có thêm 12 điểm của các huyện, thành phố được đăng ký xe ô tô. Để triển khai nghiêm túc chủ trương phân quyền cấp đăng ký biển số mô tô, xe gắn máy tới cấp xã, ô tô tới cấp huyện, Phòng Cảnh sát Giao thông đã lên kế hoạch và tổ chức kỹ từng khâu; tổ chức nhiều đợt tập huấn về nghiệp vụ cho công an giao thông các huyện. Vì mục tiêu lớn nhất của chủ trương này là nhằm cải cách thủ tục hành chính, tạo thuân lợi cho người dân nên những ngày đầu triển khai, Phòng còn cử cán bộ xuống tận xã để hỗ trợ nghiệp vụ, hỗ trợ thao tác trên thiết bị máy móc để tránh việc người dân phải chờ đợi nếu xảy ra tình huống cán bộ công an xã lúng túng vì chưa quen công việc mới. Đến nay, hầu hết các xã, các huyện đều triển khai thực hiện nhiệm vụ rất tốt. Chỉ trừ một vài nơi còn khó khăn do hệ thống máy móc và kết nối mạng yếu, mong được quan tâm, khắc phục trong thời gian tới”.

N.NGHĨA