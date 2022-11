Cát Tiên: Cao điểm 90 ngày, đêm triển khai định danh điện tử

(LĐ online) - Để đảm bảo tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu, triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020, Công an huyện Cát Tiên đang mở đợt cao điểm 90 ngày, đêm triển khai định danh điện tử cho người dân.

Công an huyện Cát Tiên triển khai làm định danh điện tử cho người dân xã Đồng Nai Thượng

Để thực hiện các nội dung của đợt cao điểm, Công an huyện Cát Tiên đã tiến hành điều tra cơ bản, rà soát, phân loại công dân trên địa bàn chưa được cấp CCCD theo diện thường trú, tạm trú, chưa được giải quyết đăng ký thường trú, các trường hợp không thể thu nhận hồ sơ cấp CCCD.

Ngoài ra, để đẩy nhanh tiến độ, Công an huyện Cát Tiên đã thành lập các tổ công tác lưu động, phân công về trực tiếp từng địa phương để triển khai cấp tài khoản định danh điện tử cho người dân. Riêng từ ngày 15/11 - 31/12/2022, Công an huyện Cát Tiên sẽ bố trí các lực lượng, túc trực tại trụ sở đơn vị, làm việc từ 7 giờ 30 - 17 giờ 30 các ngày trong tuần (kể cả Thứ Bảy và Chủ nhật) để làm định danh điện tử cho người dân.

Theo Công an huyện Cát Tiên, theo quy định Luật Cư trú năm 2020, chỉ chưa đầy hai tháng nữa, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng. Thời điểm này, Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Công an các địa phương mở đợt cao điểm cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử, nhất là cấp định danh điện tử để tích hợp các loại giấy tờ, tạo tiện ích giúp công dân thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính trên môi trường điện tử nhanh chóng, tiết kiệm, hiệu quả cao.

Khi công dân đăng kí tài khoản định danh điện tử có thể tích hợp nhiều loại giấy tờ cá nhân, như: Giấy phép lái xe, đăng ký xe, tài khoản ngân hàng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... Hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an sẽ tự động xác thực và tích hợp hiển thị thông qua ứng dụng VNEID với các tính năng bảo mật tuyệt đối trên điện thoại thông minh của công dân. Nhờ vậy, công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử sẽ có nhiều lợi ích, tiết kiệm thời gian, chi phí vì không phải kê khai nhiều loại biểu mẫu, giảm nhiều khâu thủ tục khi thực hiện các giao dịch hành chính công mà không cần phải trực tiếp đến các cơ quan hành chính để giải quyết…

HOÀNG SA