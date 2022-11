CHÀO MỪNG HUYỆN CÁT TIÊN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

Ở vùng kinh tế mới Cát Tiên, bàn tay cần mẫn của những người con gốc Nam Định, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Bình… vẫn đang từng ngày vun đắp, dựng xây quê hương thứ hai của mình thành miền quê đáng sống. Những “Khu dân cư tiêu biểu”, “Khu dân cư kiểu mẫu” dần được hình thành từ sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân đã góp phần hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí trong Chương trình xây dựng Nông thôn mới của địa phương.

Đồng chí Đặng Trí Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đồng chí Nguyễn Khắc Bình - Bí thư Huyện ủy Cát Tiên trao tặng danh hiệu “Khu dân cư kiểu mẫu” cho bản Buôn Go, thị trấn Cát Tiên

• ĐỒNG THUẬN LÒNG DÂN

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay là một ngày vui đặc biệt với bà con bản Buôn Go, thị trấn Cát Tiên. Bởi, năm 2022, bản Buôn Go được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh công nhận là Khu dân cư kiểu mẫu.

Ông Điểu K Bình - Trưởng Ban Công tác Mặt trận bản Buôn Go chia sẻ, đây là kết quả của những nỗ lực, chung tay, góp sức của cả cán bộ lẫn bà con trong thôn. Bản Buôn Go hiện có 72 hộ với gần 268 nhân khẩu đều là người dân tộc thiểu số tại chỗ. Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Chi bộ, trưởng bản, Ban Công tác Mặt trận và các chi hội, đoàn thể bản Buôn Go thường xuyên đến tận nhà tuyên truyền, vận động Nhân dân, đoàn viên, hội viên. Từ đó nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nội dung tiêu chí xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu. Bà con Nhân dân trong bản đã phát huy tinh thần đoàn kết, cùng tương trợ nhau phát triển kinh tế. Các phong trào được đông đảo Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Tình hình an ninh trật tự đảm bảo ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng lên.

Là thôn đầu tiên của huyện Cát Tiên được công nhận Khu dân cư kiểu mẫu cấp tỉnh, Thôn 3, xã Đức Phổ có diện mạo nông thôn khang trang, sạch đẹp với những con đường hoa được bà con trong thôn chăm sóc hàng ngày. Ông Diệp Đình Danh - Trưởng Thôn 3, cho hay: “Khi người dân nhận thức được quyền lợi của mình, trách nhiệm của họ đồng thời cũng được nâng lên. Mỗi người tự giác giữ gìn cây xanh, đoạn đường trước nhà mình được xanh - sạch - đẹp. Bây giờ, ai nấy đều thấy phấn khởi vì được sống trong khu dân cư kiểu mẫu đầu tiên của huyện. Và họ càng tự hào hơn khi điều đó lại được xây dựng từ chính bàn tay của mỗi người, mỗi gia đình”.

Thôn 3, xã Đức Phổ là thôn đầu tiên của huyện Cát Tiên được công nhận Khu dân cư kiểu mẫu cấp tỉnh, có diện mạo ngày càng khang trang

Đến cuối năm 2021, toàn huyện Cát Tiên đã xây dựng được 26 Khu dân cư tiêu biểu và 7 Khu dân cư kiểu mẫu. Riêng trong năm 2022, toàn huyện tiếp tục đăng ký xây dựng 20 Khu dân cư tiêu biểu và 10 Khu dân cư kiểu mẫu. Ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cát Tiên khẳng định: “Việc xây dựng Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân cư kiểu mẫu từ yêu cầu nay đã trở thành nhu cầu, từ hy vọng đã trở thành khát vọng, từ phải làm nay trở thành muốn được làm, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của địa phương”. Những kết quả đạt được đã góp phần bổ sung thêm phương thức vận động, kết nối các phong trào thi đua, nhân rộng các mô hình tiêu biểu. Từ đó làm thay đổi nhanh diện mạo nông thôn, văn minh đô thị, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

• LAN TỎA PHONG TRÀO THI ĐUA

Cùng với bản Buôn Go, năm 2022, thị trấn Cát Tiên có thêm 5 tổ dân phố được công nhận là Khu dân cư kiểu mẫu và Khu dân cư tiêu biểu. Bà Nguyễn Thị Nương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Cát Tiên cho biết, sau 3 năm tuyên truyền, triển khai thực hiện, người dân trong thị trấn đã nhận thức được việc xây dựng Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân cư kiểu mẫu là phục vụ cho chính mình. Từ đó nâng cao tính chủ động, sáng tạo, phát huy vai trò của mỗi người trong các phần việc như chỉnh trang nhà ở, các công trình phụ trợ, công trình chăn nuôi, xây dựng hàng rào xanh, phát triển kinh tế vườn hộ, bảo vệ môi trường… Các công việc thực hiện ở cộng đồng khu dân cư như xây dựng tuyến đường hoa, công trình thắp sáng đường thôn, tham gia ngày Chủ nhật xanh… cũng được bà con Nhân dân tích cực tham gia.

Song hành với việc xây dựng Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân cư kiểu mẫu, các phong trào thi đua trên địa bàn huyện Cát Tiên cũng được lan tỏa nhanh, rộng, đi vào chiều sâu. Nhiều điển hình tiêu biểu, những phương pháp, cách làm mới đã được vận dụng và nhân rộng.

Nhân dân huyện Cát Tiên ra quân khơi thông kênh mương

Theo đó, phong trào thi đua lao động, sản xuất, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện được các cấp, ngành và Nhân dân đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện. Ngày càng xuất hiện nhiều các mô hình phát triển kinh tế tổng hợp, đa dạng, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội hàng năm của địa phương. Cuối năm 2021, thu nhập bình quân đầu người của huyện Cát Tiên đạt 56,6 triệu đồng/người/năm.

Nhận thức rõ vai trò của mình, Nhân dân sẵn sàng góp công sức, tài sản để thực hiện các nội dung trong xây dựng Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân cư kiểu mẫu như tự nguyện hiến đất và tài sản trên đất phục vụ cho việc thi công các tuyến đường liên thôn, liên xã, xây dựng công trình thủy lợi, công trình phúc lợi công cộng, xây dựng đường điện thắp sáng. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia xây dựng Mô hình Tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp”. Toàn huyện đã xây dựng được 28,63 km đường hoa, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn.

Bên cạnh đó, các giá trị văn hóa truyền thống cũng được bảo tồn và phát huy, bước đầu hình thành nét văn hóa cộng đồng nông thôn mới văn minh. Công tác bảo vệ môi trường có chuyển biến tích cực, dần hình thành ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư. Hiện nay, 100% các xã, thị trấn đã triển khai các mô hình thu gom rác thải là bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng đặt tại đầu bờ ruộng. Môi trường sống trong mỗi gia đình, cộng đồng được cải thiện rõ rệt, góp phần quan trọng trong việc xây dựng xã nông thôn mới về môi trường.

Cùng với Nhân dân, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huyện Cát Tiên cũng phát huy vai trò, trách nhiệm của mình thông qua nhiều hoạt động thiết thực để cùng xây dựng các Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân cư kiểu mẫu. Chị Nguyễn Thị Hồng Anh - Bí thư Huyện Đoàn Cát Tiên cho biết, với phương châm “mỗi đoàn viên, thanh niên một việc làm tốt; mỗi cơ sở Đoàn một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới”, Huyện Đoàn và các cơ sở đoàn trên địa bàn huyện thường xuyên triển khai các công trình, phần việc thanh niên, ra quân Ngày Chủ nhật xanh, Ngày thứ Bảy tình nguyện. Từ đó góp phần giúp diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Theo ông Nguyễn Văn Thanh, để tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân cư kiểu mẫu, trong thời gian tới, huyện Cát Tiên chú trọng đổi mới và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để người dân hiểu rõ hơn về vai trò, lợi ích thiết thực của phong trào. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền các mô hình tiêu biểu, cách làm hay; huy động tối đa sự tham gia đóng góp cả về trí tuệ, công sức và nguồn lực của người dân.

Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục bám sát các tiêu chí, tổ chức rà soát, xây dựng phương án, kế hoạch thực hiện một cách cụ thể, sát thực tế. Việc tổ chức thực hiện phải đảm bảo phát triển hài hòa giữa kinh tế, cảnh quan với bảo vệ môi trường; thường xuyên kiểm tra, hỗ trợ cơ sở, người dân, cộng đồng để giải quyết kịp thời các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện. Đồng thời tổ chức thi bình chọn, tôn vinh mô hình điển hình, sản phẩm tiêu biểu trên địa bàn huyện Cát Tiên giai đoạn 2022 - 2025 để từ đó tạo ra phong trào thi đua rộng khắp và ngày càng đi vào chiều sâu.

VIỆT QUỲNH