Công an Đạ Tẻh nỗ lực hoàn thành đợt cao điểm ''90 ngày, đêm''

Những ngày này, lực lượng Công an huyện Đạ Tẻh đang nỗ lực thực hiện đợt cao điểm “90 ngày, đêm” với các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 và tăng cường đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn. Bên cạnh các tổ công tác làm việc tại trụ sở, còn có tổ lưu động về tận thôn, buôn, tổ dân phố, vào tận nhà dân để phục vụ người dân làm căn cước gắn chip.

Công an Đạ Tẻh tổ chức làm thẻ căn cước cho người dân

7 giờ sáng, anh Dương Xuân Lô (thôn Sơn Thủy) đến Công an xã Đạ Lây làm thủ tục định danh điện tử. Qua phương tiện thông tin đại chúng, anh được biết, khi có tài khoản định danh điện tử, người dân không phải mang theo các loại giấy tờ tùy thân như căn cước công dân (CCCD), giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế… Với việc tích hợp các dữ liệu trong tài khoản định danh điện tử, anh có thể dễ dàng thực hiện các thủ tục liên quan với các cơ quan chức năng.

Xã Đạ Lây có địa bàn rộng, dân số 1.472 hộ với 6.003 nhân khẩu. Những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Công an xã luôn miệt mài với việc thu thập, chỉnh sửa và cập nhật dữ liệu. Theo đó, cán bộ, chiến sĩ thực hiện kiểm tra, đối chiếu dữ liệu thông tin dân cư với thông tin công dân trong sổ quản lý về cư trú, tàng thư hồ sơ hộ khẩu trước khi đồng bộ lên hệ thống. Đối với những người dân tạm trú hoặc sinh sống vãng lai, không nơi ở ổn định nhưng hiện vẫn có mặt tại địa phương thì lực lượng công an cũng rà soát, lập danh sách và thu thập thông tin cho người dân. Các hoạt động phần lớn trên hệ thống máy móc nhưng đòi hỏi cán bộ phải thật cần mẫn, tỉ mỉ để tránh sai sót.

Trung tá Hồ Quốc Thanh - Trưởng Công an xã Đạ Lây cho biết: “Chúng tôi đã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể xã và ban điều hành các thôn đi từng ngõ, gõ từng nhà để thông báo và yêu cầu người dân phối hợp cung cấp thông tin. Đồng thời, tuyên truyền công dân bổ sung kịp thời khi có thông tin thay đổi; thường xuyên nắm bắt biến động dân cư trên địa bàn để cập nhật. Từ 1/10 đến 15/11, Công an xã Đạ Lây đã thu thập CCCD là 35 trường hợp; xác lập mã định danh điện tử mức 1 và 2 là 1.046 trường hợp; trong đó đã kích hoạt 608 trường hợp.

Cao điểm “90 ngày, đêm” được triển khai từ đầu tháng 10 và thực hiện đến hết ngày 31/12 với 5 nhiệm vụ trọng tâm: Cấp CCCD; bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”; tiếp nhận, giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến; cấp tài khoản định danh điện tử và triển khai thực hiện quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng từ ngày 31/12/2022; đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ.

Theo Đội Cảnh sát Quản lý hành chính và Trật tự xã hội - Công an huyện Đạ Tẻh, căn cứ danh sách, chỉ tiêu làm sạch dữ liệu do Cục C06 gửi, Công an huyện đã phân loại, giao chỉ tiêu cụ thể lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an các xã, thị trấn thực hiện đảm bảo tiến độ. Đồng thời, thành lập các tổ công tác đi các xã, thị trấn cấp CCCD, định danh điện tử lưu động cho người dân. Theo đó, Công an huyện đã phối hợp với các xã, thị trấn đôn đốc các thành viên trong Tổ Ðề án 06, đặc biệt vai trò của các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn thực hiện tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn liên hệ các tổ cấp CCCD để làm thủ tục cấp. Bên cạnh đó, thành lập tổ lưu động tại xã, chia làm 3 ca, thực hiện thủ tục cấp thẻ cho người dân từ 7 giờ đến 22 giờ, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ để đạt hiệu quả cao”.

Từ ngày 18/10 đến 13/11, công tác thu nhập định danh điện tử trên địa bàn toàn huyện Đạ Tẻh với tổng định danh điện tử mức 1, mức 2 là 15.423 trường hợp. Riêng từ ngày 1/10 đến 13/11 là 9.439 trường hợp; trong đó mức 1 là 1.862; mức 2 là 7.577, đạt 151%.

Đối với thu nhận CCCD, tổng danh sách thường trú 965 trường hợp; trong đó đã làm 358 trường hợp; không thể thu nhận 464 trường hợp; thực hiện 133 trường hợp do đi làm ăn xa, đã vận động nhưng công dân chưa thể sắp xếp được công việc.

Hiện, công tác triển khai vẫn còn những khó khăn nhất định như các hồ sơ giấy tờ cần có của dịch vụ công trực tuyến vẫn còn rất nhiều và gây khó khăn cho người dân khi người dân vừa phải kê khai điện tử, vừa phải viết bản giấy và đính kèm lên hồ sơ dịch vụ công trực tuyến; thời gian đồng bộ thông tin giữa Cổng dịch vụ công quốc gia với phần mềm nội ngành còn chậm; việc kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử của công dân còn gặp khó khăn…

Thượng tá Nguyễn Đình Sô - Trưởng Công an huyện Đạ Tẻh cho biết, thời gian tới, Công an huyện tiếp tục tham mưu với UBND huyện chỉ đạo đẩy mạnh các phần việc được giao tại Đề án 06, trọng tâm là sớm hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh để kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tổ chức cấp thẻ CCCD kết hợp cấp tài khoản định danh điện tử; ứng dụng thẻ CCCD trong khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế thay thế Bảo hiểm y tế giấy; đôn đốc, hướng dẫn công an cơ sở thực hiện việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký cư trú...

Với sự quyết liệt, nỗ lực, chủ động khắc phục khó khăn, lực lượng Công an huyện Đạ Tẻh phấn đấu trong đợt cao điểm “90 ngày đêm” sẽ đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”, cấp CCCD, cấp định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến đạt mục tiêu đề ra, đảm bảo quyền lợi cho mọi người dân khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị vào ngày 31/12/2022, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi giải quyết thủ tục hành chính.

THÂN THU HIỀN