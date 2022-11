(LĐ online) - Sáng 4/11, tại Nhà máy Alumin Tân Rai của Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV (thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh năm 2022.

Ông Hoàng Trọng Hiền - Giám đốc Sở Công thương, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi diễn tập

Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị tham dự buổi diễn tập

Đại diện Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng – TKV tham gia buổi diễn tập

Ông Hoàng Trọng Hiền - Giám đốc Sở Công thương, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Lâm Đồng làm Trưởng Ban Chỉ huy tại buổi diễn tập. Đại diện các sở, ban, ngành liên quan; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV cùng các lực lượng tham gia buổi diễn tập.

Chương trình diễn tập gồm 2 phần: Xem phim vận hành cơ chế ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh; tiến hành diễn tập trên thực binh với tình huống giả định: Sự cố cháy trạm điện kết hợp tràn đổ axit Sunfuric tại Nhà máy Alumin Tân Rai của Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng – TKV”.

Lực lượng chức năng dùng phương tiện chuyên dụng để dập tắt đám cháy tại tình huống giả định

Trước tình huống giả định xảy ra hiện tượng sét đáng gây cháy máy biến áp và cháy lan toàn khu vực trạm điện của phân xưởng kết tinh làm 1 công nhân kỹ thuật đang kiểm tra thiết bị bất tỉnh tại chỗ, 1 công nhân phát hiện và tìm cách kêu cứu đồng nghiệp, báo động. Đồng thời, do sự cố điện đột ngột, hệ thống máy bơm công nghệ của bồn chứa axit Sunfuric loãng bị chập cháy liên hoàn, gây thêm hiên tượng bục vỡ đường ống, bắn ra thành tia dung dịch, tràn đổ ra bên ngoài đê bao, tràn ra ngoài môi trường.

Sau khi phát hiện tình huống, công nhân nhà điều khiển Phân xưởng Hòa tách – Cô đặc phát hiện công nhân bất tỉnh tại trạm điện và hô hoán, đánh kẻng báo động. Đồng thời, khi kiểm tra phát hiện thêm 2 công nhân tại khu vực bồn axit bị bỏng axit, phải sơ cứu rửa bằng nước sạch ngay lập tức.

Lực lượng chức năng trung hòa axit, tiêu tẩy hóa chất tại tình huống giả định

Tại phòng điều hành sản xuất, nhân viên gọi điện báo cáo lãnh đạo công ty và nhận được chỉ đạo gọi điện cho lực lượng của Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 3. Đội ứng cứu khẩn cấp, đội y tế lập tức triển khai nhiệm vụ. Lãnh đạo Công ty có mặt và lực lượng tăng cường đến ngay hiện trường xảy ra vụ việc.

Quá trình phát sinh thêm người bị nạn do bỏng axit khi đắp đê bao ngăn dòng chảy. Khi đó lực lượng y tế của huyện Bảo Lâm sơ cứu, cấp cứu và chuyển người bị nạn đến bệnh viện gần nhất. Lực lượng chức năng của UBND huyện Bảo Lâm đến hiện trường cùng với lực lượng của nhà máy bảo vệ vòng ngoài, giữ gìn an ninh trật tự, không để tụ tập đông người, hướng dẫn phương tiện của các lực lượng phòng cháy chữa cháy, công an, quân đội vào hiện trường.

Nhân viên tại Nhà máy Alumin Tân Rai cùng lực lượng y tế sơ cứu, cấp cứu người bị nạn trong tình huống giả định

Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn khu vực 3 đến hiện trường tiến hành cứu người bị nạn, triển khai phương tiện chữa cháy. Sau khi nhận định tình hình phức tạp, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn khu vực 3 đề nghị tăng cường lực lượng. Nhanh chóng sau đó các lực lượng chức năng của Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế, Sở Tài nguyên Môi trường đã điều thêm lực lượng và phương tiện để cứu người bị nạn, ứng phó với sự cố.

Sau khi khắc phục được sự cố, công tác tiêu tẩy hóa chất còn lại tại ở các khu vực xung quanh được tiến hành, công tác quan trắc, lấy mẫu, công tác điều tra hiện trường để tìm ra nguyên nhân vụ việc cũng được thực hiện.

Lãnh đạo Sở Công thương trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia buổi diễn tập.

Phát biểu bế mạc tại buổi diễn tập, ông Hoàng Trọng Hiền - Giám đốc Sở Công thương, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh: Thông qua buổi diễn tập lần này, các lực lượng, cơ sở, doanh nghiệp sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm trong quá trình triển khai cơ chế ứng phó với sự cố hóa chất từ cấp cơ sở đến tỉnh. Những kinh nghiệm này sẽ là cơ sở quý báu cho các doanh nghiệp có hoạt động hóa chất cũng như các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch ứng phó với từng loại sự cố hóa chất, đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro, không để thiệt hại về con người, tài sản và ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên.

Đồng thời, ông Hoàng Trọng Hiền đề nghị với các doanh nghiệp có hoạt động hóa chất phải xem công tác phòng ngừa sự cố hóa chất là điều quan trọng trong quá trình sản xuất. Các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy trình về an toàn tại các cơ sở, doanh nghiệp có hoạt động hóa chất, đặc biệt là những nơi tồn trữ quy mô hóa chất lớn. Có sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp, các cơ sở cũng như lực lượng chức năng trong công tác phòng ngừa và ứng phó với sự cố hóa chất. Cần chú trọng đầu tư trang thiết bị, phương tiện cho hoạt động ứng phó với sự cố hóa chất…

Buổi diễn tập ứng phó với sự cố hóa chất cấp tỉnh tại Nhà máy Alumin Tân Rai của Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV diễn ra an toàn, đúng như kịch bản, phân cảnh của tình huống giả định.

ĐỨC TÚ