Đơn Dương với Phong trào Đoàn kết, sáng tạo

Sau nhiều năm phát động, triển khai, Phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” tại huyện Đơn Dương đã thực sự lan tỏa. Qua phong trào, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Nhiều mô hình hay, sáng tạo được các hội, đoàn thể huyện triển khai hiệu quả

Ông Ya Tuân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đơn Dương cho biết, để phong trào thực sự lan tỏa và thực chất, hàng năm, Mặt trận huyện và các tổ chức thành viên đều phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong huyện lồng ghép tuyên truyền về ý nghĩa, sự cần thiết của Phong trào “Đoàn kết sáng tạo”; đồng thời, phát động đồng bộ Mô hình “Đoàn kết sáng tạo” tại từng cơ quan, đơn vị ở mỗi cấp, ở thôn, tổ dân phố để thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp Nhân dân. Bên cạnh đó, Mặt trận huyện còn thông tin, giới thiệu các sáng kiến, ý tưởng mới, các hoạt động sáng tạo nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong công tác, chiến đấu, lao động, học tập, sản xuất, kinh doanh... của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cùng các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện. Qua đó, các đơn vị, cơ sở có thể học hỏi, nhân rộng các mô hình sáng tạo, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trên các lĩnh vực.

Theo ông Ya Tuân, qua 3 năm triển khai, phong trào đã thực sự lan tỏa và nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. Theo đó, Phong trào “Đoàn kết sáng tạo” đã được chủ động triển khai thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương. Huyện cũng đã chủ động lồng ghép triển khai nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả gắn với triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh”, Phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh”, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong huyện lồng ghép triển khai nhiều mô hình mang lại hiệu quả như: “Khu dân cư đảm bảo an toàn giao thông” của Giáo xứ Diom, xã Lạc Xuân, “Khu dân cư phòng, chống tội phạm” tại thôn Suối Thông B2, xã Đạ Ròn, “Khu dân cư bảo vệ môi trường" tại thôn Đa Hoa và thôn Bockabang, xã Tu Tra, “Ánh sáng an ninh”, mô hình tham gia bảo vệ an ninh trật tự và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tại các điểm nhóm Tin lành thôn Ta Ly 2, xã Ka Đô, Giáo xứ Ka Đơn...

Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn có các mô hình khác nhau trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh trật tự, bảo vệ môi trường... được duy trì hoạt động hiệu quả tại hơn 100 khu dân cư như: “Dòng họ tự quản về an ninh trật tự”, “Giáo xứ, giáo họ yên bình”, “Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp”, “Dân vận khéo giảm nghèo bền vững”, hòm thư, đường dây nóng tố giác tội phạm và các mô hình hỗ trợ giúp nhau phát triển kinh tế. Qua đó, giúp khơi dậy ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và đảm bảo an ninh trật tự, góp phần vào phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Nhờ đó, đến nay, toàn huyện đã có 6 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao; trong đó, có 3 xã Lạc Lâm, Quảng Lập, Ka Đô đạt nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; có 43 Khu dân cư kiểu mẫu cấp huyện, trong đó có 18 Khu dân cư kiểu mẫu cấp tỉnh.

Cùng với việc phát động, triển khai hiệu quả các Phong trào “Đoàn kết, sáng tạo”, theo ông Ya Tuân, huyện Đơn Dương cũng quan tâm đến công tác biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt phong trào, nhằm khích lệ tinh thần, phát huy tính sáng tạo và nhân rộng thêm nhiều ý tưởng sáng tạo thiết thực. “Cũng từ đó, thời gian qua, địa phương đã tiếp nhận được nhiều đề tài, giải pháp, sản phẩm dự thi có tính hữu ích và đạt giải cao tại các cuộc thi trong tỉnh. Hàng trăm tập thể, cá nhân cũng đã được huyện biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt”, ông Ya Tuân nói.

Có thể thấy, sau nhiều năm triển khai, phong trào “Đoàn kết, sáng tạo” đã khẳng định được ý nghĩa và vai trò của mình. Từ phong trào, đã xuất hiện những ý tưởng, cách làm sáng tạo, những mô hình hoạt động hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng công việc trong xu thế hội nhập quốc tế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Song, để duy trì được sức ảnh hưởng và tính thực chất của phong trào, ông Ya Tuân cho biết, thời gian tới, Mặt trận huyện sẽ thường xuyên tổ chức các hoạt động hỗ trợ khuyến khích phong trào; xây dựng và nhân rộng các mô hình về Phong trào “Đoàn kết, sáng tạo”; tiếp tục đẩy mạnh các cuộc thi sáng tạo; qua đó, tuyển chọn những mô hình hay, cách làm hiệu quả dự thi các cuộc thi của huyện, tỉnh tổ chức; đồng thời, tăng cường công tác phối hợp để đưa phong trào ngày càng đi vào thực chất hơn.

LÂM TRANG