Gọi số 0909.992.441 hoặc 0968.188.533 khi có thông tin về phương tiện gây tại nạn làm 2 người tử vong trên đèo Bảo Lộc

(LĐ online) - Sáng 6/11, Công an huyện Đạ Huoai cho biết, đơn vị vừa phát thông báo truy tìm phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiệm trọng xảy trên đèo Bảo Lộc vào tối 4/11 vừa qua.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người tử vong trên đèo Bảo Lộc

Theo thông báo này, vụ tai nạn nghiêm trọng nói trên xảy ra vào lúc 19 giờ 54 phút ngày 4/11 trên đèo Bảo Lộc tại Km 98 + 600 Quốc lộ 20 thuộc địa phận thị trấn Đạ M’ri (huyện Đạ Huoai).

Qua xác minh ban đầu của cơ quan điều tra, vào thời điểm này, người dân tham gia giao thông trên đèo Bảo Lộc khi qua địa điểm nói trên thì phát hiện vụ tai nạn giao thông làm 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Hai nạn nhân được xác định, gồm: Nguyễn Thắng Lợi (25 tuổi, ngụ tại xã Bình Hòa Hưng, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) và Trần Tấn Hà (22 tuổi, ngụ tại xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An). Tại hiện trường có chiếc xe máy mang biển số 63B2-650.42 được xác định là của 2 nạn nhân.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn, cơ quan điều tra xác định chiếc xe máy do 2 nạn nhân điều khiển đang lưu thông trên đèo Bảo Lộc theo hướng từ Đà Lạt về TP Hồ Chí Minh.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này, ngoài chiếc xe máy nói trên, cơ quan điều tra xác định còn có phương tiện là xe ô tô khác lưu thông trên đường có liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn trên.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh làm rõ vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đạ Huoai đề nghị các cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân ai có thông tin liên quan đến xe ô tô có liên quan đến vụ tai nạn giao thông nêu trên thì cung cấp, thông tin để phục vụ công tác điều tra.

Mọi thông tin về phương tiện có liên quan đến vụ tai nạn liên hệ Công an huyện Đạ Huoai theo các số điện thoại 0909.992.441 hoặc 0968.188.533.

Đến nay, cơ quan điều tra Công an huyện Đạ Huoai và Công an tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tại nạn. Đặc biệt, các lực lượng nghiệp vụ Công an huyện Đạ Huoai, Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các địa phương trong tỉnh đang tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy tìm xe ô tô liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nói trên.

HẢI ĐƯỜNG