Về thôn Tân Đà, xã Tân Hội, huyện Đức Trọng hôm nay, chúng tôi nhận thấy, trục đường chính chạy qua địa bàn thôn không chỉ đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp, mà còn là tuyến đường đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đây là Mô hình “Khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông” do hệ thống chính trị và Nhân dân thôn Tân Đà triển khai thực hiện.

Tổ tuần tra, tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm quy định đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thôn Tân Đà

Thôn Tân Đà hiện có 540 hộ với 1.900 nhân khẩu. Trên địa bàn thôn có tuyến tỉnh lộ ĐT724 dài hơn 2,5 km chạy qua, trước đây thường có tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi kinh doanh, buôn bán. Một số thanh niên còn chạy xe phóng nhanh, vượt ẩu, đậu đỗ xe không đúng nơi quy định, một số hộ dân thả rông gia súc trên tuyến đường... nên gây mất an toàn giao thông. Trước thực trạng đó, ngày 22/9/2020, xã Tân Hội đã ra mắt Mô hình “Khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông” tại thôn Tân Đà. Cùng với thành lập mô hình, xã Tân Hội còn ban hành các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo với 14 thành viên. Trong đó, trưởng ban là đồng chí công an viên, phó ban là đồng chí Bí thư Chi đoàn thôn.

Để triển khai mô hình, các thành viên Ban Chỉ đạo cũng như Ban Công tác Mặt trận, Ban Nhân dân, các đoàn thể thôn đã phối hợp phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn giao thông cho người dân bằng nhiều hình thức khác nhau. Cùng với đó là tuyên truyền, vận động người dân đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông như: đi đúng làn đường, đúng tốc độ cho phép, không phóng nhanh, vượt ẩu, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, đậu đỗ xe đúng nơi quy định. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo luôn phát huy vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động người dân không lấn chiếm lòng, lề đường, không đổ vật liệu xây dựng trên đường, không treo bảng hiệu làm che khuất tầm nhìn, không thả rông gia súc trên tuyến đường gây mất an toàn giao thông. Đồng thời, phối hợp với lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức đi tuần tra, kiểm soát để tuyên truyền nhắc nhở người dân đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Ông Nguyễn Bồng - Bí thư Chi bộ thôn Tân Đà cho biết, Chi ủy, Chi bộ thôn thường xuyên chỉ đạo Ban Nhân dân, Ban công tác Mặt trận thôn xây dựng kế hoạch hoạt động, tích cực phối hợp với Công an xã và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú để Nhân dân nắm bắt tình hình và thực hiện tốt về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Ban Nhân dân thôn cũng đã đưa việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trở thành một trong những tiêu chí bắt buộc khi xếp loại, bình xét danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa hàng năm. Hiện nay, 99% hộ dân đã ký cam kết thực hiện an toàn giao thông tại địa bàn khu dân cư.

Ông Nguyễn Đương, một người dân ở Xóm 1, thôn Tân Đà chia sẻ, sau khi ký cam kết thực hiện quy định về trật tự an toàn giao thông, bản thân ông cũng như các thành viên trong gia đình đều nâng cao ý thức, chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng an toàn khi lưu thông trên đường; chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Cùng với việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, các hộ dân trên địa bàn luôn tích cực, tự giác, thường xuyên tham gia quét dọn đường làng, ngõ xóm; trồng hoa, cây xanh tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Người dân thôn Tân Đà cũng đã đóng góp hơn 40 triệu đồng để lắp đặt hệ thống chiếu sáng cho tuyến đường phục vụ công tác đi lại thuận tiện và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông vào ban đêm.

Một số hộ dân sống dọc tuyến đường ĐT724 cho biết, kể từ khi Mô hình “Khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông” đi vào hoạt động, người dân đã cùng nhắc nhở nhau nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông. Từ đó, tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường bộ đã được hạn chế so với trước đây, hạn chế được rủi ro, nguy hiểm về tai nạn giao thông, để yên tâm lao động sản xuất.

Đồng chí Huỳnh Quốc Bảo Huy - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hội cho biết, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể xã thường xuyên tuyên truyền, vận động để người dân nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận cũng như các tổ chức đoàn thể đã góp phần làm chuyển biến tích cực trong Nhân dân để chung tay đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt, Mô hình “Khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông” tại thôn Tân Đà ra đời, đi vào hoạt động đã góp phần không nhỏ cho công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đức Trọng Huỳnh Ngọc Phụng cho biết, Mô hình “Khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông” tại thôn Tân Đà có ý nghĩa rất lớn trong việc xây dựng nông thôn mới và Khu dân cư kiểu mẫu tại địa phương. Ủy ban MTTQ huyện đang xem xét để nhân rộng mô hình trên địa bàn.

DUY DANH