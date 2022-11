Xe khách hất văng xe máy trên đèo Bảo Lộc

(LĐ online) - Hình ảnh camera hành trình của một xe ô tô ghi lại cho thấy, chiếc khách đang lên đèo Bảo Lộc thì vượt lên rồi hất chiếc xe máy cùng người điều khiển đang lưu thông cùng chiều phía trước ngã ra đường. Rất may vụ va chạm không gây thiệt hại về người.

Xe máy do người phụ nữ điều khiển bị xe khách Thành Bưởi hất văng ra đường

Trưa 2/11, Trạm Cảnh sát Giao thông Mađaguôi (thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Lâm Đồng), cho biết đơn vị vừa tiếp nhận hình ảnh video do người dân cung cấp liên quan đến 1 vụ va chạm giao thông giữa xe khách và xe máy trên đèo Bảo Lộc. Hiện tại, đơn vị đang tiến hành xác minh để làm rõ nguyên nhân vụ tại nạn này và xử lý theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh video cho thấy, vào lúc 10 giờ 2 phút ngày 1/11, xe khách giường nằm của nhà xe Thành Bưởi đang lưu thông qua đèo Bảo Lộc theo hướng từ TP Hồ Chí Minh đi Đà Lạt. Khi đến khúc cua cầu Hẹp tại Km 104 (thuộc địa phận xã Đại Lào, TP Bảo Lộc) thì xe khách vượt lên xảy ra va chạm với xe máy do người phụ nữ điều khiển đang lưu thông cùng chiều phía trước. Vụ va chạm khiến xe máy và người phụ nữ điều khiển bị hất văn ra giữa đường bị thương nhẹ. Thời điểm này, còn có 2 xe máy khác bị xe khách ép sát vào lan can bảo vệ trên đèo.

Theo Trạm Cảnh sát Giao thông Mađaguôi, thời điểm vụ va chạm giao thông xảy ra, đơn vị không nhận được bất kỳ tin báo nào liên quan. Hiện, đơn vị đang xác minh để mời người điều khiển xe khách lên làm việc và xử lý nghiêm theo quy định.

Được biết, khúc cua cầu Hẹp trên đèo Bảo Lộc đường quanh co và mặt đường hẹp so với chiều rộng trung bình trên đèo. Mặc dù có biển báo, nhưng tại đây vẫn thường xuyên xảy ra các vụ va chạm giao thông do nhiều lái xe không chịu nhường nhau.

HẢI ĐƯỜNG