Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại, có nơi dưới 5 độ C, Trung Bộ mưa lớn

Các chuyên gia y tế khuyến cáo trước thời tiết lạnh và rét, người dân cần giữ ấm cho cơ thể bằng cách ăn uống đầy đủ dinh dưỡng để nâng cao sức chống đỡ của cơ thể.

Người dân mặc quần áo ấm để tránh rét

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 2/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn duy trì trạng thái rét, có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.

Khu vực Trung Bộ có mưa lớn. Từ ngày 2-4/12, khu vực từ Quảng Bình đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, dông.

Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi từ 7 giờ ngày 2 đến 7 giờ ngày 4/12 có mưa từ 80-130mm, có nơi trên 160mm.

Quảng Bình và khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận từ 7 giờ ngày 2 đến 7 giờ ngày 4/12 có mưa từ 50-100mm, có nơi trên 120mm.

Cảnh báo, khoảng từ ngày 4-5/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 120mm. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 2/12: Phía Tây Bắc Bộ sáng có mưa rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; cao nhất 15-18 độ C, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng vùng núi sáng có mưa, mưa rào rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi 10-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C, cao nhất 15-17 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa vài nơi, trời rét; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, trời lạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 15-18 độ C, phía Nam 18-21 độ C; cao nhất phía Bắc 18-20 độ C, phía Nam 22-25 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất phía Bắc 25-27 độ C, phía Nam 27-29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào, rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào, rải rác có dông, riêng miền Tây cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độC, cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, trước thời tiết lạnh và rét, người dân cần giữ ấm cho cơ thể bằng cách ăn uống đầy đủ dinh dưỡng để nâng cao sức chống đỡ của cơ thể; giữ ấm cơ thể là biện pháp hàng đầu để phòng bệnh.

Các gia đình cần giữ gìn vệ sinh nhà cửa, vật dụng cá nhân tốt, không để bị ẩm mốc, tránh vi khuẩn cư ngụ, gây bệnh cho người dân.

Đối với mưa lớn, chuyên gia khí tượng thủy văn cảnh báo, để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương cần theo dõi chặt chẽ và cập nhật thường xuyên các thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và hệ thống dự báo địa phương.

Bên cạnh đó, chính quyền và các đơn vị chức năng cần cung cấp nhanh, kịp thời các thông tin dự báo thiên tai cho người dân, chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống thiên tai bằng các hình thức khác nhau và vận động, tuyên truyền cũng như thực hiện lệnh cấm tuyệt đối đối với người dân hoạt động tại các khu vực có nguy cơ rủi ro cao dễ xảy ra lũ quét, sạt lở đất...

Người dân cần chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng và trang bị cần thiết cho phòng, tránh thiên tai khi có cảnh báo.

(Theo Vietnam+)