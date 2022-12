Bảo Lâm: Ra mắt Mô hình Cổng trường an toàn giao thông

(LĐ online) - Ngày 13/12, Công an huyện Bảo Lâm, Công an thị trấn Lộc Thắng phối hợp cùng Trường THCS Trần Phú (thị trấn Lộc Thắng) tổ chức ra mặt Mô hình Cổng trường an toàn giao thông.

Các đơn vị ký cam kết thực hiện Mô hình Cổng trường an toàn giao thông

Mô hình Cổng trường an toàn giao thông được xây dựng nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò trách nhiệm, cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường cùng các lực lượng làm nhiệm vụ đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, trật tự công cộng, góp phần làm giảm tai nạn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông; tuyên truyền phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị cho phụ huynh, học sinh và Nhân dân khu vực quanh cổng trường.

Từ đó, nâng cao ý thức chấp hành các quy định đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, mỹ quan đô thị tại khu vực cổng Trường Trần Phú nói riêng và trên Tỉnh lộ 725 qua thị trấn Lộc Thắng nói chung.

Trường THCS Trần Phú có cổng chính tiếp giáp trực tiếp với Tỉnh lộ 725, có mật độ xe lớn, đặc biệt là các loại xe có trọng tải lớn. Bên cạnh đó, mật độ dân cư quanh khu vực cổng trường ngày càng tăng, trường nằm gần chợ trung tâm huyện Bảo Lâm, gần trung tâm hành chính của thị trấn Lộc Thắng là những yếu tố góp phần làm cho lưu lượng xe tham gia giao thông qua cổng trường ngày một nhiều. Hiện tại, nhà trường có gần 1.000 học sinh, nên giờ cao điểm (giờ đến trường và tan học) luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông khi có khá đông học sinh và phụ huynh cùng lúc xuất hiện tại cổng trường.

Tại buổi ra mắt, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Bảo Lâm đã phối hợp với các đơn vị liên quan, phụ huynh và học sinh ký cam kết không vi phạm các quy định về Luật Giao thông đường bộ; đồng thời, tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho giáo viên, học sinh và Nhân dân sinh sống xung quanh khu vực cổng trường.

Sau khi ra mắt mô hình, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Bảo Lâm và các đơn vị liên quan có trách nhiệm trực tiếp duy trì, tuần tra đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực cổng trường trong các giờ cao điểm, phức tạp; kịp thời phát hiện, nhắc nhở và thống kê, báo cáo Ban Giám hiệu nhà trường để có biện pháp quản lý, giáo dục đối với những trường hợp học sinh vi phạm an toàn giao thông; đồng thời, xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện có các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ tại khu vực này.

Công an huyện Bảo Lâm cũng đã phối hợp với Honda Bảo Khánh trao tặng 100 cầm nang phòng chống tai nan giao thông cho các em học sinh; tặng các dụng cụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho nhà trường như cọc tiêu, còi, gậy, dây căng lối đi và 50 nón bảo hiểm.

KHÁNH PHÚC