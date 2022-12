(LĐ online) - Ngày 21/12, Hội Chữ thập đỏ TP Bảo Lộc tổ chức phát động phong trào “Tết nhân ái”, Xuân Quý Mão năm 2023 hướng về người nghèo, người yếu thế trên địa bàn.

Các cơ sở hội Chữ thập đỏ trên địa bàn TP Bảo Lộc ký kết thực hiện chỉ tiêu “Tết Nhân ái” hướng về người khó khăn trên địa bàn

Tại lễ phát động, ông Nguyễn Thành Tứ - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Bảo Lộc đã nêu rõ những ý nghĩa cao đẹp mang tính nhân văn sâu sắc trong phong trào “Tết Nhân ái” của dân tộc ta. Qua đó, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm cùng chung tay đóng góp kinh phí, hiện vật và tinh thần để mang đến một cái Tết cổ truyền đầy đủ, an vui, hạnh phục cho người nghèo, người yếu thế tại địa phương. Phong trào “Tết Nhân ái” năm 2023, Hội Chữ thập đỏ TP Bảo Lộc phấn đấu kêu gọi, vận động 3.000 phần quà (trị giá từ 400 - 500 ngàn đồng/phần) để trao tặng cho người nghèo, người yếu thế. Qua đó, góp phần tạo điều kiện giúp các hoàn cảnh khó khăn đón một cái Tết cổ truyền đầy đủ, an vui. Đồng thời, góp phần thực hiện tốt công tác từ thiện, nhân đạo và an sinh - xã hội tại địa phương. Phong trào “Tết Nhân ái” sẽ diễn ra từ ngày 17/12/2022 đến 3/2/2023. Trong đó, tập trung vào đợt cao điểm từ nay đến ngày 10/1/2023.

HẢI ĐƯỜNG