Đạ Huoai: Xử lý 60 trường hợp vi phạm tật tự an toàn giao thông

(LĐ online) - Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn Festival Hoa Đà Lạt năm 2022, dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an huyện Đạ Huoai đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống tội phạm và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.

Cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý nồng độ cồn người điều khiển phương tiện giao thông trong đợt cao điểm

Từ 15/11 đến 31/12, Công an huyện đã lập biên bản đối với 60 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Qua đó, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền 200 triệu đồng; tạm giữ 11 phương tiện các loại; tước giấy phép lái xe, phù hiệu 1 trường hợp; xử lý 7 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 20 trường hợp vi phạm tốc độ; 1 trường hợp quá tải; đỗ xe không đúng quy định 2 trường hợp; lắp bánh lốp không đúng kích cỡ 2 trường hợp; 25 trường hợp vi phạm các lỗi khác.

Cùng với đó, Công an huyện Đạ Huoai; lực lượng Cảnh sát giao thông đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Giao thông đường bộ đến đông đảo các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là học sinh trên địa bàn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

TỨ ĐỨC