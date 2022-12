Đà Lạt: Phát 51.000 tờ rơi tuyên truyền cảnh báo tội phạm dịp Tết

(LĐ online) - Ngày 25/12, Công an thành phố Đà Lạt cho biết vừa phát hành 51.000 tờ tài liệu tuyên truyền cảnh báo về tình hình tội phạm nhằm nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm cho người dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu xuân năm 2023.

Công an Đà Lạt phát tờ rơi tuyên truyền cảnh báo tội phạm dịp Tết cho người dân

Theo Công an thành phố Đà Lạt, vào thời điểm cuối năm, nhất là dịp Tết Nguyên đán, các loại tội phạm về trật tự xã hội gia tăng và diễn biến với tính chất, mức độ ngày càng phức tạp. Thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Festival Hoa Đà Lạt 2022, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân năm 2023 trên địa bàn thành phố Đà Lạt, Công an thành phố đã tổ chức soạn thảo, phát hành 51.000 tờ tài liệu tuyên truyền về phòng, chống pháo nổ, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phòng cháy, chữa cháy; các thủ đoạn tội phạm trộm cắp tài sản; tín dụng đen; lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội; tệ nạn ma túy...

Các tờ rơi tuyên truyền được phát tới tận tay người dân nhằm nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm, qua đó, góp phần đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương để người dân vui Xuân, đón Tết an toàn.

TUẤN HƯƠNG