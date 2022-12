Đạ M'ri: Xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị

Thị trấn Đạ M’ri (huyện Đạ Huoai) căn bản đã hoàn thành 9/9 tiêu chí xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Riêng tiêu chuẩn 2 của tiêu chí số 7 về Văn hóa - Thể thao đô thị đạt mức tiệm cận. Đời sống của người dân địa phương được cải thiện, nâng cao về vật chất lẫn tinh thần.

Thị trấn Đạ M’ri luôn chú trọng công tác bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của đồng bào DTTS.

Đến nay, công tác quy hoạch chung thị trấn Đạ M’ri đã hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các công trình công cộng xây mới đúng quy hoạch; có kiến trúc hài hòa, đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành. Trụ sở UBND thị trấn, nhà văn hóa, trường học, trạm y tế được xây mới đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn, được quản lý và sử dụng, hoạt động đúng công năng.

Số hộ có nhà xây kiên cố phù hợp với kiến trúc chung của đô thị trên địa bàn đạt 90%. Các công trình công cộng trên địa bàn được quản lý khai thác, sử dụng hiệu quả, phục vụ lợi ích công cộng; không lấn chiếm, sử dụng diện tích đất công và công trình công cộng vào mục đích thương mại, nhà ở. Đội quản lý trật tự đô thị đã phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự mỹ quan tại khu vực trung tâm thị trấn, tiến hành thực hiện nhiệm vụ và nhắc nhở, xử lý các hộ dân lấn chiếm lòng lề đường làm nơi buôn bán, đảm bảo đường thông, hè thoáng, tạo cảnh quan đô thị.

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, khuyến khích Nhân dân tham gia xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu, Khu dân cư tiêu biểu, làm hàng rào xanh, trồng hoa các tuyến đường… Trên 90% nhà ở của người dân được xây dựng mới, cải tạo, chỉnh trang, làm đẹp kiến trúc đô thị. Các tuyến đường trên địa bàn thị trấn được đầu tư nâng cấp theo quy hoạch, quy chuẩn; các tuyến phố chính cơ bản đều có vỉa hè, điện chiếu sáng, cây xanh, cây bóng mát.

Sau một thời gian xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 100%, 100% đường phố chính được chiếu sáng; khu dân cư, ngõ phố được chiếu sáng đạt 98%; cây xanh công cộng đạt tỷ lệ 100%. Đa phần các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đạt các tiêu chuẩn vệ sinh môi trường theo quy định của Nhà nước. Chất thải, nước thải, rác thải phải được thu gom xử lý theo quy định. Tỷ lệ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó tỷ lệ cấp nước sạch đô thị đạt trên 60%. Số hộ gia đình có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch là 100%; các hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm. Cuối năm 2022, địa phương còn 3 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 0,19%); gần 98% gia đình đạt Gia đình văn hóa.

Nhà văn hóa thị trấn có cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm, được quản lý, sử dụng đúng mục đích. Người dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội theo các quy định, quy ước cộng đồng khu dân cư. Các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ đi vào hoạt động ổn định, tạo được chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao...

Bên cạnh đó, thị trấn Đạ M’ri có 100% trường đạt chuẩn quốc gia; hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. 80% số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học phổ thông. Tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học đạt trên 70%; tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt trên 40%.

Ông Đặng Văn Chinh - Chủ tịch UBND thị trấn Đạ M’ri cho biết, sau thời gian phấn đấu, đến nay, thị trấn đã hoàn thành xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Có được những kết quả trên là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, tích cực hưởng ứng của người dân địa phương. Hiệu quả nền kinh tế từng bước được nâng lên, thu ngân sách địa phương vượt kế hoạch được giao. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được cải thiện rõ nét, lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Đời sống của Nhân dân không ngừng cải thiện và nâng cao về vật chất lẫn tinh thần. Công tác giảm nghèo nhanh bền vững, các chính sách an sinh xã hội luôn được chú trọng; giữ vững quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

ĐỨC TÚ