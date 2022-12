Đam Rông: Tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy

Theo thông tin từ UBND huyện Đam Rông, hiện, địa phương đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) trên địa bàn.

Theo đó, huyện Đam Rông đã chỉ đạo UBND các xã khẩn trương kiểm tra an toàn PCCC và CNCH đối với các cơ sở thuộc diện quản lý của UBND cấp xã. Chủ tịch UBND các xã phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND huyện nếu không hoàn thành hoặc không đảm bảo về chất lượng công tác kiểm tra. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, công tác PCCC và CNCH đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quản lý; tuyên truyền, kiểm tra, duy trì hoạt động, xây dựng, nhân rộng các mô hình an toàn PCCC như: Tổ liên gia an toàn PCCC, Điểm chữa cháy công cộng, Đội PCCC tự quản...

Các đơn vị liên quan tổ chức khắc phục các điều kiện về PCCC đối với các hạng mục xây dựng hiện hữu, không đảm bảo các yêu cầu về PCCC; khi cấp giấy phép hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh phải xem xét đến các chỉ tiêu về PCCC theo quy định.

NGỌC NGÀ