Điểm sáng Khu dân cư kiểu mẫu

Trên tinh thần đoàn kết cùng nhau xây dựng khu dân cư ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp, chất lượng sống ngày càng văn minh, hiện đại, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, vật chất cho Nhân dân; tập thể cán bộ và Nhân dân Tổ 17, Phường 4, TP Đà Lạt sau nhiều nỗ lực hoàn thành các tiêu chí, năm 2022 đã vinh dự đạt danh hiệu Khu dân cư kiểu mẫu.

Nhiều tuyến đường, khu dân cư của Tổ 17 được xây dựng ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn

Thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 166/NQ-HĐND của HĐND tỉnh ngày 21/01/2020 về sắp xếp, sáp nhập và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh và TP Đà Lạt; Tổ dân phố 17 được sáp nhập trên cơ sở 1 phần các hộ dân thuộc Tổ 18, 19, 20 với tổng số hộ dân hiện có là 350 hộ. Đa số bà con Nhân dân sản xuất nông nghiệp, trồng rau hoa, kinh doanh dịch vụ, khách sạn, buôn bán nhỏ, một bộ phận dân cư là cán bộ công chức, viên chức và cán bộ nghỉ hưu. Đa phần bà con rất nghiêm túc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các quy ước, hương ước của khu dân cư.

Các hộ dân trong tổ đều có thu nhập tương đối ổn định, nhiều hộ khá, giàu và trở thành điển hình kinh tế giỏi trong trồng trọt, chăn nuôi. Hiện nay, trong tổ không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo. 100% hộ gia đình đạt chuẩn Gia đình văn hóa, có 25 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc gương mẫu nuôi dạy con cháu mẫu mực, thảo hiền.

Ông Hoàng Văn An - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Phường 4, TP Đà Lạt cho biết, những năm qua, cán bộ và Nhân dân Tổ dân phố 17 đã phát huy truyền thống tốt đẹp, đoàn kết xây dựng tổ dân phố ngày càng vững mạnh, có kinh tế tăng trưởng ổn định, an ninh được giữ vững, các hoạt động văn hóa - thể thao phát triển sôi nổi. Các chi hội đoàn thể chính trị - xã hội đã phát huy vai trò tích cực trong vận động, tuyên truyền đoàn viên, hội viên chấp hành nghiêm quy định của Đảng, Nhà nước và của Phường 4, của tổ dân phố. Từ đó, làm thay đổi nếp nghĩ và khơi dậy tinh thần thi đua lao động sản xuất, tích cực ủng hộ, tham gia xây dựng đường giao thông, hội trường sinh hoạt, cổng chào văn hóa, đường hoa xanh -sạch - đẹp, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, xây dựng khu dân cư an toàn giao thông... được Đảng ủy, UBND phường ghi nhận, đánh giá rất cao. Trong đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID19, Tổ 17 đã huy động lực lượng tham gia rất tốt, góp phần bảo đảm an toàn sức khỏe cho Nhân dân, đảm bảo khu dân cư an toàn, được TP Đà Lạt ghi nhận, đánh giá cao.

Qua công tác vận động, tuyên truyền tích cực của Ban Vận động xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, Nhân dân Tổ 17 đã tham gia ủng hộ đóng góp xây dựng hoàn chỉnh cổng chào Khu dân cư văn hóa có tổng trị giá trên 180 triệu đồng. Đây cũng được coi là công trình có ý nghĩa chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022. Mới đây, khu quy hoạch chung cư 12A Triệu Việt Vương vừa được đầu tư nâng cấp đường nhựa trị giá khoảng 4,5 tỷ đồng. Hiện nay, Tổ 17 và bà con Nhân dân đang tiếp tục vận động xây dựng khuôn viên, bãi để xe, chỉnh trang hội trường sinh hoạt khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp. Hưởng ứng Cuộc thi Xanh - sạch - đẹp của thành phố, Nhân dân Tổ 17 cũng tích cực xây dựng, chỉnh trang, tôn tạo cổng, hàng rào, khuôn viên gia đình ngày càng sạch đẹp, khang trang. Tổ 17 đã vận động Nhân dân đầu tư, đóng góp xây dựng đường hoa tại đường An Sơn Hồ sạch đẹp, khang trang, được bà con đồng thuận cao. Các hộ gia đình đăng ký tham dự Hội thi Xanh - sạch - đẹp của thành phố đã đoạt giải cao như: hộ gia đình ông Đỗ Văn Đạo đoạt giải Nhất, hộ ông Đỗ Văn Tuấn đoạt giải Nhì; đường hoa An Sơn Hồ đoạt giải Ba. Bên cạnh đó, Ban Điều hành Tổ dân phố đã vận động bà con trong khu quy hoạch số 5 và 5B bàn giao mặt bằng để xây dựng khu tái định cư theo đúng quy định.

Ông Hồ Ngọc Tuấn - Bí thư Chi bộ Tổ 17 cho biết, Chi bộ, Ban Điều hành Tổ dân phố 17 xác định thời gian tới tiếp tục tập trung vận động, tuyên truyền xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu, Khu dân cư tiêu biểu, các mô hình tự quản ở cộng đồng khu dân cư theo tinh thần Chỉ thị 06 ngày 7/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Lãnh đạo xây dựng, nhân rộng và nâng cao chất lượng Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025”.

Còn theo ông Phạm Gia Bảy - Tổ trưởng, Trưởng Ban Vận động xây dựng đời sống văn hóa Tổ 17, thời gian tới, nội dung trọng tâm mà Chi bộ, Ban Điều hành Tổ dân phố 17 tập trung thực hiện đó là tuyên truyền, vận động Nhân dân và phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các giải pháp cụ thể để củng cố, hoàn thiện, giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí Khu dân cư kiểu mẫu. Thực hiện các giải pháp để nâng cao thu nhập cho người dân, trong đó ưu tiên để phát triển liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Cùng với đó, tăng cường vận động Nhân dân thực hiện tốt hương ước, quy ước của cộng đồng; tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội; giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, tham gia bảo hiểm y tế toàn dân, bảo hiểm xã hội tự nguyện, thực hiện bảo vệ môi trường...

